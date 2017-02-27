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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 430043014302430343044305>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 168
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
10%
17
26.51-27.0
24%
40
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
8%
14
выше 28
31%
52
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:28

  zzzzzz написав:Libo

Ты лучше расскажи как там твои инвестиции в Дженерал электрик, успел слить, или будешь сидеть в убытке ?


Не сливал ничего. Буду докупать на дне. GE тоже. Есть и большие потери, чем GE. Мои инвестиции на века. Покупать можно все, но ресурсы ограничены. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:28

  Libo написав:ФБР задокументировало все попытки и кражи вируса китайцами в лабораториях США и Канады. Были выдворенные и были арестованные. Но почему-то не пресекло кражи. Прессе все стало известно. Почему-то нет международного скандала по этому поводу.
Почему?
Может знали, что вирус быстро мутирует и ослабевает?
Трамп же обещал в апреле покончить с этим делом.
Продержитесь еще пару недель.
Мойте руки. Чай с лимоном и чеснок. 150 за ужином. Никаких случайных связей и даже поцелуев.
:lol: :lol: :lol:

почему то он с мутацией злее становится
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:31

  edvardd написав:почему то он с мутацией злее становится


Глупости. Уже многие люди переносят его в легкой форме на ногах. Сейчас делают анализы и узнают задним числом, что перенесли на ногах. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:32

  Libo написав:ФБР задокументировало все попытки и кражи вируса китайцами в лабораториях США и Канады. Были выдворенные и были арестованные. Но почему-то не пресекло кражи. Прессе все стало известно. Почему-то нет международного скандала по этому поводу.
Почему?
Может знали, что вирус быстро мутирует и ослабевает?
Трамп же обещал в апреле покончить с этим делом.
Продержитесь еще пару недель.
Мойте руки. Чай с лимоном и чеснок. 150 за ужином. Никаких случайных связей и даже поцелуев.
:lol: :lol: :lol:


как думаете наличные таки под шумок отменят? и все будут рассчитываться только картами и другим безконтактом?

сколько времени еще пройдёт до закрытия границ между странами (мотивируя эту необходимость карантином)?

доллар таки будет по 20 или по 30?
и что делать тем кто в начале года зашёл на гривнедепо?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Libo написав:Отставить панику.
Работаем из дома.
А магазины с бухлом открыты с самого утра.

Щастить, у нас після 22.00 не продають)). А що там по нафті? РФ дає максимум рік до захоплення лідерства у виробництві і знищення сланцевиків. Трамп вже на коліна готовий ставати перед "Обнуленным"?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:34

піндосікі афігєвшіє


ФРС вливает за два дня ТРИЛЛИОН долларов
Всего будет влито до 4 триллионов долларов

https://www.newyorkfed.org/markets/opol ... cy_200312a
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:34

Лет 5 назад на Ближнем Востоке был верблюжий коронавирус MERС. Смертность была 30%. Много арабов болело и умерло. Никто даже о нем и не слышал. Быстро мутировал, ослабел и сам по себе прошел. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:37

  Libo написав:В Австралии исчезла туалетная бумага. Ее привозили из Китая. Срочно строят свое производство.

И именно поэтому курс австралийского доллара упал к минимуму конца 2008-начала 2009 годов? :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:39

  Libo написав:
  edvardd написав:почему то он с мутацией злее становится


Глупости. Уже многие люди переносят его в легкой форме на ногах. Сейчас делают анализы и узнают задним числом, что перенесли на ногах. 8)

Таки да, сегодня даже читал по новостям полузащитник Манчестер сити 25 лет, заболел коронавирусом, хорошо себя чувствует, переболел в легкой форме, что называется ,,на ногах,,.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:40

  stryzhko написав:
Libo написав:Отставить панику.
Работаем из дома.
А магазины с бухлом открыты с самого утра.

Щастить, у нас після 22.00 не продають)). А що там по нафті? РФ дає максимум рік до захоплення лідерства у виробництві і знищення сланцевиків. Трамп вже на коліна готовий ставати перед "Обнуленным"?


Ну что может сейчас сказать своему безмозглому стаду Кремль, какую надежду ему дать?
Только крах сланцевиков, захват мира Роснефтью и Газпромом.
Хазин даже сказал, что невть по 30 экономическая победа России над Америкой, сравнимая с Крымом.
Пипец.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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