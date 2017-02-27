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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43014302430343044305>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 168
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
10%
17
26.51-27.0
24%
40
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
8%
14
выше 28
31%
52
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:41

  greenozon написав:піндосікі афігєвшіє
ФРС вливает за два дня ТРИЛЛИОН долларов
Всего будет влито до 4 триллионов долларов

https://www.newyorkfed.org/markets/opol ... cy_200312a
И что они будут делать на эти деньги, скупать дешевеющие акции??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:47

  TylerTruman_ написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4883621#p4883621

UPD. відкат на падінні стався за моїм аналізом, але отримали продовження ведмежатніка без консолідації, зараз сидимо на підтримці, якщо бики не включаться, нас очікує не відкат на рості, а корекція із кризою, тому уважно слідкуємо із зеленого забору за фондовим, і за тим, що там за окєяном Трамп буде патякати (для порятунку перед виборами) ... :roll:
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SP500 сьогоднішнім пробоєм трендової підтвердив ведмежатнік, далі буде ...
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а просто буквами журналістів - це якось так звучить => Офіційно: У США закінчилося найдовше в історії зростання на ринках https://www.epravda.com.ua/news/2020/03 ... 4XqUjb_rjw
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дурни которые сливают сейчас доллар, включите телевизор, ВСЕ НОВОСТИ только о аппокалипсисе что в мире, что в Украине.

https://tsn.ua/
https://podrobnosti.ua/

Уже завтра доллар будут сметать с двойной силой, т.к по новостям только и визжат, что коронавирус уже фиксируется в городах и селах. Нет более сильной движущей силы на рынках, чем страх и жадность.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Мойте руки. Чай с лимоном и чеснок. 150 за ужином. Никаких случайных связей и даже поцелуев.
Аминь
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:51

  uaprofi написав:
как думаете наличные таки под шумок отменят? и все будут рассчитываться только картами и другим безконтактом?

сколько времени еще пройдёт до закрытия границ между странами (мотивируя эту необходимость карантином)?

доллар таки будет по 20 или по 30?
и что делать тем кто в начале года зашёл на гривнедепо?


Наличные не отменят, потому что ими в Америке мало кто пользуется.
Отменят, когда будут вводить новую денежную единицу. Но это еще не скоро. Пока доллар выполняет свою функцию достойно.
Границы будут закрывать везде. Сам перебздевший пипл будет требовать. Ведь утечка этого вируса не последняя. Иммиграцию тоже будут прикрывать. Это общая тенденция.
Трамп же сказал: Нужно положить конец этой глобализации.
Мудрый старина Баффет учит инвесторов - главное не дергайтесь. Даже если попали. Будете дергаться - потеряете больше.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:52

  asti написав:На самом деле ничего особо патового.
Этой ставкой НБУ мягко намекнул банкам, куда им нужно направить средства из подешевевших депосертификатов//)

Зрозуміло, що конвертнути у зростаючу валюту. Не на кредитування ж пускати. Нема дурних))
slonic32
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:11

  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:12

  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

в кризис в бетон? не самое лучшее решение, стойки могут встать
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Работайте по тренду. Это не местечковый загончик. Это мировой загончик. Тренд ваш друг!!!
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