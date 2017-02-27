UPD. відкат на падінні стався за моїм аналізом, але отримали продовження ведмежатніка без консолідації, зараз сидимо на підтримці, якщо бики не включаться, нас очікує не відкат на рості, а корекція із кризою, тому уважно слідкуємо із зеленого забору за фондовим, і за тим, що там за окєяном Трамп буде патякати (для порятунку перед виборами) ...
SP500 сьогоднішнім пробоєм трендової підтвердив ведмежатнік, далі буде ...
uaprofi написав: как думаете наличные таки под шумок отменят? и все будут рассчитываться только картами и другим безконтактом?
сколько времени еще пройдёт до закрытия границ между странами (мотивируя эту необходимость карантином)?
доллар таки будет по 20 или по 30? и что делать тем кто в начале года зашёл на гривнедепо?
Наличные не отменят, потому что ими в Америке мало кто пользуется. Отменят, когда будут вводить новую денежную единицу. Но это еще не скоро. Пока доллар выполняет свою функцию достойно. Границы будут закрывать везде. Сам перебздевший пипл будет требовать. Ведь утечка этого вируса не последняя. Иммиграцию тоже будут прикрывать. Это общая тенденция. Трамп же сказал: Нужно положить конец этой глобализации. Мудрый старина Баффет учит инвесторов - главное не дергайтесь. Даже если попали. Будете дергаться - потеряете больше.
Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить?
Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+ Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+