Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:42

Libo написав: hxbbgaf написав: Так наоборот своих они боятся, так как у каждого американца есть кольт и он под боком, а мы за океаном и без кольта. Вот у нас наличку и заберут. Профинансируем американскую мечту! Так наоборот своих они боятся, так как у каждого американца есть кольт и он под боком, а мы за океаном и без кольта. Вот у нас наличку и заберут. Профинансируем американскую мечту!



Забрать наличку по миру - это рабочий вариант. Но не на часи. Это на случай, когда доллар и вся финансовая система пойдут под откос. Пока вам это не грозит. ФРС пока печатает, а пипл с радостью заглатывает в полном объеме. Вот когда все будут бежать из доллара, тогда вас и обнулят. Забрать наличку по миру - это рабочий вариант. Но не на часи. Это на случай, когда доллар и вся финансовая система пойдут под откос. Пока вам это не грозит. ФРС пока печатает, а пипл с радостью заглатывает в полном объеме. Вот когда все будут бежать из доллара, тогда вас и обнулят.

Сейчас все развивается очень быстро, так что не успеете и оглянуться. При том они там вряд ли будут жевать кактус и убеждаться, что да, все пошли сливать бакс бакс, который будут печатать по трюлику в день, они пойдут на опережение и самым умным тут оказаться вряд ли удастся. Ну, конечно, если вы не Сорос или не Пауэлл.Пошли печатать, но это, как я понимаю, все еще не то, он ж возвращается потом, всего лишь репо на короткий срок. Рынки не верят. Обвал будет продожаться и им останется только делать прямой безвозвратный выкуп акций на триллионы с печатного станка и гарантировать, что эти акции никогда не будут сброшены с баланса. Вот тогда все и начнется. Если аналитики не решат, что это бессмысленная затея и пациент скорее мертв, и целесообразно не пытаться его воскресить, а перезагрузить систему вместе с баксом и вдыхать жизнь в нового поциента. Тогда, вообще, произойдет все неожиданно и очень быстро и с обклейкой туалетов. И вирус тут ни при чем. Дело в ошибочной финансовой политике последних 40 лет и в ошибочности теории монетаризма.