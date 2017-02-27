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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43024303430443054306>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 169
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
11%
18
26.51-27.0
24%
40
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
8%
14
выше 28
31%
52
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:16

  Zebra написав:Дурни которые сливают сейчас доллар, включите телевизор, ВСЕ НОВОСТИ только о аппокалипсисе что в мире, что в Украине.

https://tsn.ua/
https://podrobnosti.ua/

Уже завтра доллар будут сметать с двойной силой, т.к по новостям только и визжат, что коронавирус уже фиксируется в городах и селах. Нет более сильной движущей силы на рынках, чем страх и жадность.

А послезавтра его возьмут и отменят или обесценят в разы многотриллионными вливаниями для спасения миллиардеров владельцев акций. И вы профинансируете их жизнь на широкую ногу.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:19

тут на днях одному Буратіно на падінні нафти навіть бачився ріст зернових, а один обваліст писав про майбутні -80% ... які крайності :!:
я поки розраховую, що з головним нашим експортом станеться щось таке ...
Зображення
:roll:
... а як такий розклад пошатне гривню, цікаво почути думку місцевих фундаменталістів :?:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 13 бер, 2020 00:21, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:20

  Libo написав:Наличные не отменят, потому что ими в Америке мало кто пользуется.
Отменят, когда будут вводить новую денежную единицу. Но это еще не скоро. Пока доллар выполняет свою функцию достойно.
Границы будут закрывать везде. Сам перебздевший пипл будет требовать. Ведь утечка этого вируса не последняя. Иммиграцию тоже будут прикрывать. Это общая тенденция.
Трамп же сказал: Нужно положить конец этой глобализации.
Мудрый старина Баффет учит инвесторов - главное не дергайтесь. Даже если попали. Будете дергаться - потеряете больше.
:lol: :lol: :lol:

Так наоборот своих они боятся, так как у каждого американца есть кольт и он под боком, а мы за океаном и без кольта. Вот у нас наличку и заберут. Профинансируем американскую мечту!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:24

hxbbgaf
ну хватит уже этот бред нести, никто его не будет ни отменять ни обесценивать, ни завтра, ни послезавтра, ни через год, уже этот бред от тебя несется много лет, как и от рассеянцев, а доллар как был так и есть мировой валютой №1
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скукотища с ежедневным заливанием на форум сухой статистики с МБ
и бесконечная поднадоевшая многим участникам дискуссии "сага об ОВГЗ"
теперь разбавлена настоящей аналитикой.

Стоит поддержать Адама Смита:

viewtopic.php?f=132&p=4897063#p4897063

Поднятая им тема более чем актуальна КРИЗИС 2020

Всего 11 лайков Адаму Смиту за офигенно захватывающую аналитику и мышление масшабно, а не местечково.

Мельчаем, или просто многие еще не в курсе о возвращении на форум незаурядной личности ?
Не говорим о том, всегда ли сбывались его прогнозы, но в любом случае - его инфо к размышлению всегда повод задуматься.

Еще аналитика :

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/03/9/657830/

От Рашкована -Світова економіка: яких вам ще сигналів не вистачає

Триллер только начинается!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:30

  hxbbgaf написав:Так наоборот своих они боятся, так как у каждого американца есть кольт и он под боком, а мы за океаном и без кольта. Вот у нас наличку и заберут. Профинансируем американскую мечту!


Забрать наличку по миру - это рабочий вариант. Но не на часи. Это на случай, когда доллар и вся финансовая система пойдут под откос. Пока вам это не грозит. ФРС пока печатает, а пипл с радостью заглатывает в полном объеме. Вот когда все будут бежать из доллара, тогда вас и обнулят. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:36

Польша 51, за сегодня +20
Чехия 113, за сегодня +19

Италия 15113, за сегодня +2651
Смертей 1016, за сегодня +189


Вопрос. Что будет с нашими заробитчанами ? И денежными переводами . НБУ в прошлом году дал оценку переводов в 12 млрд.долларов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:41

Для общего представления.
Мой инвестиционный портфель совсем недавно стабильно был в районе +50%. Иногда опускался на +30%.
На сегодня -8,58%.
- Что главное в танке?
- Главное в танке это бздеть и докупиться еще на дне.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:42

  Libo написав:
  hxbbgaf написав:Так наоборот своих они боятся, так как у каждого американца есть кольт и он под боком, а мы за океаном и без кольта. Вот у нас наличку и заберут. Профинансируем американскую мечту!


Забрать наличку по миру - это рабочий вариант. Но не на часи. Это на случай, когда доллар и вся финансовая система пойдут под откос. Пока вам это не грозит. ФРС пока печатает, а пипл с радостью заглатывает в полном объеме. Вот когда все будут бежать из доллара, тогда вас и обнулят. 8)

Сейчас все развивается очень быстро, так что не успеете и оглянуться. При том они там вряд ли будут жевать кактус и убеждаться, что да, все пошли сливать бакс бакс, который будут печатать по трюлику в день, они пойдут на опережение и самым умным тут оказаться вряд ли удастся. Ну, конечно, если вы не Сорос или не Пауэлл.
Пошли печатать, но это, как я понимаю, все еще не то, он ж возвращается потом, всего лишь репо на короткий срок. Рынки не верят. Обвал будет продожаться и им останется только делать прямой безвозвратный выкуп акций на триллионы с печатного станка и гарантировать, что эти акции никогда не будут сброшены с баланса. Вот тогда все и начнется. Если аналитики не решат, что это бессмысленная затея и пациент скорее мертв, и целесообразно не пытаться его воскресить, а перезагрузить систему вместе с баксом и вдыхать жизнь в нового поциента. Тогда, вообще, произойдет все неожиданно и очень быстро и с обклейкой туалетов. И вирус тут ни при чем. Дело в ошибочной финансовой политике последних 40 лет и в ошибочности теории монетаризма.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 13 бер, 2020 00:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:45

  zzzzzz написав:Польша 51, за сегодня +20
Чехия 113, за сегодня +19

Италия 15113, за сегодня +2651
Смертей 1016, за сегодня +189


Вопрос. Что будет с нашими заробитчанами ? И денежными переводами . НБУ в прошлом году дал оценку переводов в 12 млрд.долларов.


ну на время болезни люди не будут отправлять переводы (ну к примеру если заболеет 10 украинцев на каждую 1000 работающих, нужно вводить коэфициент 0.99)
кроме того деньги не будут передавать бусиками так как на границе их могут поместить в карантин - т.е. будут слать через банки - и чтото будет попадать в бюджет - так как будет расти прибыль банков, а банки платят налоги.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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