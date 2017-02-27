Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:45

Польша 51, за сегодня +20

Чехия 113, за сегодня +19



Италия 15113, за сегодня +2651

Смертей 1016, за сегодня +189



Вопрос. Что будет с денежными переводами от заробитчан, в контексте платежного баланса.

НБУ давал оценку суммы переводов в 12 млрд.долларов за 2019 год.



Правда сегодня Смолий заявил что в противовес упадут расходы на зарубежный туризм . Но что-то я слабо верю что зарубежный туризм у нас тоже на 12 млрд.долларов в год.



А и самое главное. Смолий не сказал что упадут приходы от иностранных туристов в Украину )))) Мелочь конечно, но киевские ночные бабочки скоро выйдут на пикет )))

Одесса поддержит флешмоб)))

Живите своим умом!