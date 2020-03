Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:01

uaprofi написав: кроме того деньги не будут передавать бусиками так как на границе их могут поместить в карантин - т.е. будут слать через банки - и чтото будет попадать в бюджет - так как будет расти прибыль банков, а банки платят налоги.

Не варто переймайтися за банки та бюджет. З цих грошей в решті решт заплатять ПДВ, акцизи та багато чого іншого.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell