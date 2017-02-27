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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4303430443054306>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 169
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
11%
18
26.51-27.0
24%
40
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
8%
14
выше 28
31%
52
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:45

  Sidus написав:
  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

в кризис в бетон? не самое лучшее решение, стойки могут встать
если метр привязан к гривне, то смысл некоторый есть.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:45

Польша 51, за сегодня +20
Чехия 113, за сегодня +19

Италия 15113, за сегодня +2651
Смертей 1016, за сегодня +189

Вопрос. Что будет с денежными переводами от заробитчан, в контексте платежного баланса.
НБУ давал оценку суммы переводов в 12 млрд.долларов за 2019 год.

Правда сегодня Смолий заявил что в противовес упадут расходы на зарубежный туризм . Но что-то я слабо верю что зарубежный туризм у нас тоже на 12 млрд.долларов в год.

А и самое главное. Смолий не сказал что упадут приходы от иностранных туристов в Украину )))) Мелочь конечно, но киевские ночные бабочки скоро выйдут на пикет )))
Одесса поддержит флешмоб)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:48

  Libo написав:Для общего представления.
Мой инвестиционный портфель совсем недавно стабильно был в районе +50%. Иногда опускался на +30%.
На сегодня -8,58%.
- Что главное в танке?
- Главное в танке это бздеть и докупиться еще на дне.
:lol: :lol: :lol:

Маржинальный Коля придет и все заберет.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:52

  Proofy написав:
  Sidus написав:
  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

в кризис в бетон? не самое лучшее решение, стойки могут встать
если метр привязан к гривне, то смысл некоторый есть.

Ну, то когда гривна прилично упадет и если тот метр сдан в эксплуатацию (потому что в достройке вообще чего-либо теперь очень большие сомнения). Но события развиваются так стремительно, что спокойней купить золото и серебро. Ну его в пень.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:00

  zzzzzz написав:Польша 51, за сегодня +20
Чехия 113, за сегодня +19

Италия 15113, за сегодня +2651
Смертей 1016, за сегодня +189



На апогее истерики еще будут сообщения, что многие тысячи неучтенных трупов сжигают в карьерах и в скотомогильниках, про вымершие села и города, про коронавирусный апокалипсис человечества.
Но потом случится чудо.
Ученые найдут чудодейственное средство излечения от коронавируса. Типа, голой попкой в холодный тазик. :shock: Мы будем ликовать и пить шампанское. Папа передаст нам Благословление Господнее. И в апреле мы снова как ни в чем не бывало выйдем на работу после вынужденного отпуска. Кстати, оплачиваемого!
А вы задумывались, за чей счет человечество месяц оплачиевамо гуляет?
Отвечаю: за счет Дональда Трампа, ФРС и масонов!
Риспект им и уважуха!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:01

  uaprofi написав:кроме того деньги не будут передавать бусиками так как на границе их могут поместить в карантин - т.е. будут слать через банки - и чтото будет попадать в бюджет - так как будет расти прибыль банков, а банки платят налоги.

Не варто переймайтися за банки та бюджет. З цих грошей в решті решт заплатять ПДВ, акцизи та багато чого іншого.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:02

  Zebra написав:
  Libo написав:Для общего представления.
Мой инвестиционный портфель совсем недавно стабильно был в районе +50%. Иногда опускался на +30%.
На сегодня -8,58%.
- Что главное в танке?
- Главное в танке это бздеть и докупиться еще на дне.
:lol: :lol: :lol:

Маржинальный Коля придет и все заберет.


Ко мне не придет. Гуляю только на свои. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:10

  Libo написав:А вы задумывались, за чей счет человечество месяц оплачиевамо гуляет?
Отвечаю: за счет Дональда Трампа, ФРС и масонов!
Риспект им и уважуха!
:lol: :lol: :lol:

За ваш счет, вы хотели сказать (на акциях же потеряли, да на этот раз и за ваш счет тоже впервые за 11 лет), и как обычно за счет владельцев фиатных денюх (только осознание придет чуть папизже)?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 13 бер, 2020 01:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:12

якщо дивитися з точки зору => не доляр росте, а гривня падає, неілюзорно ...

Зображення

ПС що там завтра? якщо буде свічка з фітілем, то на наліку на вихідних розтягнуть спред, дотарять панікерів?
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 13 бер, 2020 01:17, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:16

Нашел статистику НБУ

В 2019 году ( если взять 4 квартал такой же как 1й ) отрицательное сальдо -6,7 млрд
Таким образом за год имеем
ден.переводы +12
туризм -6,7
Сальдо +5,3 млрд.долларов за год.

Ну-ну...
Живите своим умом!
zzzzzz
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