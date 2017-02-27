если метр привязан к гривне, то смысл некоторый есть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:45
если метр привязан к гривне, то смысл некоторый есть.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:45
Польша 51, за сегодня +20
Чехия 113, за сегодня +19
Италия 15113, за сегодня +2651
Смертей 1016, за сегодня +189
Вопрос. Что будет с денежными переводами от заробитчан, в контексте платежного баланса.
НБУ давал оценку суммы переводов в 12 млрд.долларов за 2019 год.
Правда сегодня Смолий заявил что в противовес упадут расходы на зарубежный туризм . Но что-то я слабо верю что зарубежный туризм у нас тоже на 12 млрд.долларов в год.
А и самое главное. Смолий не сказал что упадут приходы от иностранных туристов в Украину )))) Мелочь конечно, но киевские ночные бабочки скоро выйдут на пикет )))
Одесса поддержит флешмоб)))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:48
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:52
Ну, то когда гривна прилично упадет и если тот метр сдан в эксплуатацию (потому что в достройке вообще чего-либо теперь очень большие сомнения). Но события развиваются так стремительно, что спокойней купить золото и серебро. Ну его в пень.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:00
На апогее истерики еще будут сообщения, что многие тысячи неучтенных трупов сжигают в карьерах и в скотомогильниках, про вымершие села и города, про коронавирусный апокалипсис человечества.
Но потом случится чудо.
Ученые найдут чудодейственное средство излечения от коронавируса. Типа, голой попкой в холодный тазик. Мы будем ликовать и пить шампанское. Папа передаст нам Благословление Господнее. И в апреле мы снова как ни в чем не бывало выйдем на работу после вынужденного отпуска. Кстати, оплачиваемого!
А вы задумывались, за чей счет человечество месяц оплачиевамо гуляет?
Отвечаю: за счет Дональда Трампа, ФРС и масонов!
Риспект им и уважуха!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:01
Не варто переймайтися за банки та бюджет. З цих грошей в решті решт заплатять ПДВ, акцизи та багато чого іншого.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:02
Ко мне не придет. Гуляю только на свои.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:10
За ваш счет, вы хотели сказать (на акциях же потеряли, да на этот раз и за ваш счет тоже впервые за 11 лет), и как обычно за счет владельцев фиатных денюх (только осознание придет чуть папизже)?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 13 бер, 2020 01:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:12
якщо дивитися з точки зору => не доляр росте, а гривня падає, неілюзорно ...
ПС що там завтра? якщо буде свічка з фітілем, то на наліку на вихідних розтягнуть спред, дотарять панікерів?
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 13 бер, 2020 01:17, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:16
Нашел статистику НБУ
В 2019 году ( если взять 4 квартал такой же как 1й ) отрицательное сальдо -6,7 млрд
Таким образом за год имеем
ден.переводы +12
туризм -6,7
Сальдо +5,3 млрд.долларов за год.
Ну-ну...
Живите своим умом!
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