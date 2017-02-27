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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:25
hxbbgaf написав: Libo написав:
А вы задумывались, за чей счет человечество месяц оплачиевамо гуляет?
Отвечаю: за счет Дональда Трампа, ФРС и масонов!
Риспект им и уважуха!
За ваш счет, вы хотели сказать (на акциях же потеряли, да на этот раз и за ваш счет тоже впервые за 11 лет), и как обычно за счет владельцев фиатных денюх (только осознание придет чуть папизже)?
Тогда я очень надеюсь, человечество мне их скоро вернет. С хорошими процентами. Безвозмездно оплачивать ваши месячные коронавирусные гульки я не намерен.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:45
Libo написав: hxbbgaf написав: Libo написав:
А вы задумывались, за чей счет человечество месяц оплачиевамо гуляет?
Отвечаю: за счет Дональда Трампа, ФРС и масонов!
Риспект им и уважуха!
За ваш счет, вы хотели сказать (на акциях же потеряли, да на этот раз и за ваш счет тоже впервые за 11 лет), и как обычно за счет владельцев фиатных денюх (только осознание придет чуть папизже)?
Тогда я очень надеюсь, человечество мне их скоро вернет. С хорошими процентами. Безвозмездно оплачивать ваши месячные коронавирусные гульки я не намерен.
Конечно, вернет. Только бумагой (но есть плюсы, будут хорошие обои для хорошей комнатки) или ноликами в компе (ну, будут радовать глаз).
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hxbbgaf
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