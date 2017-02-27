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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4303430443054306

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 170
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
11%
18
26.51-27.0
24%
40
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
9%
15
выше 28
31%
52
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:25

  hxbbgaf написав:
  Libo написав:А вы задумывались, за чей счет человечество месяц оплачиевамо гуляет?
Отвечаю: за счет Дональда Трампа, ФРС и масонов!
Риспект им и уважуха!
:lol: :lol: :lol:

За ваш счет, вы хотели сказать (на акциях же потеряли, да на этот раз и за ваш счет тоже впервые за 11 лет), и как обычно за счет владельцев фиатных денюх (только осознание придет чуть папизже)?


Тогда я очень надеюсь, человечество мне их скоро вернет. С хорошими процентами. Безвозмездно оплачивать ваши месячные коронавирусные гульки я не намерен. :P
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:45

  Libo написав:
  hxbbgaf написав:
  Libo написав:А вы задумывались, за чей счет человечество месяц оплачиевамо гуляет?
Отвечаю: за счет Дональда Трампа, ФРС и масонов!
Риспект им и уважуха!
:lol: :lol: :lol:

За ваш счет, вы хотели сказать (на акциях же потеряли, да на этот раз и за ваш счет тоже впервые за 11 лет), и как обычно за счет владельцев фиатных денюх (только осознание придет чуть папизже)?


Тогда я очень надеюсь, человечество мне их скоро вернет. С хорошими процентами. Безвозмездно оплачивать ваши месячные коронавирусные гульки я не намерен. :P

Конечно, вернет. Только бумагой (но есть плюсы, будут хорошие обои для хорошей комнатки) или ноликами в компе (ну, будут радовать глаз).
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:26

hxbbgaf Ваши предложения? Обнулиться самим пока не обнулили другие?
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:29

  dir написав:hxbbgaf Ваши предложения? Обнулиться самим пока не обнулили другие?

Не слушайте его , сегодня доллар ценнейший актив.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 03:35

  asti написав:
  zzzzzz написав:Динамика продажи валюты НБУ на межбанке.
Вторник - 250 млн.дол.
Среда - 307 млн.дол.
Четверг - 225 млн.дол.
Итого 782 миллиона + 114 в пятницу = 896 миллионов. Неплохо.
Интересно, если бы продаж не было, какой был бы курс, 28...?

У "Нафтогаза" потом откупят. С хорошим профитом для себя. Я так думаю :) :)
ОлегВМ
 
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