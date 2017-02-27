Zebra написав:

Proofy написав: что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? что делать с остатками бумаги? может в бетон залить?

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+