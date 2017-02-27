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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4303430443054306

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 172
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
11%
19
26.51-27.0
23%
40
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
9%
16
выше 28
30%
52
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:25

  hxbbgaf написав:
  Libo написав:А вы задумывались, за чей счет человечество месяц оплачиевамо гуляет?
Отвечаю: за счет Дональда Трампа, ФРС и масонов!
Риспект им и уважуха!
:lol: :lol: :lol:

За ваш счет, вы хотели сказать (на акциях же потеряли, да на этот раз и за ваш счет тоже впервые за 11 лет), и как обычно за счет владельцев фиатных денюх (только осознание придет чуть папизже)?


Тогда я очень надеюсь, человечество мне их скоро вернет. С хорошими процентами. Безвозмездно оплачивать ваши месячные коронавирусные гульки я не намерен. :P
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:45

  Libo написав:
  hxbbgaf написав:
  Libo написав:А вы задумывались, за чей счет человечество месяц оплачиевамо гуляет?
Отвечаю: за счет Дональда Трампа, ФРС и масонов!
Риспект им и уважуха!
:lol: :lol: :lol:

За ваш счет, вы хотели сказать (на акциях же потеряли, да на этот раз и за ваш счет тоже впервые за 11 лет), и как обычно за счет владельцев фиатных денюх (только осознание придет чуть папизже)?


Тогда я очень надеюсь, человечество мне их скоро вернет. С хорошими процентами. Безвозмездно оплачивать ваши месячные коронавирусные гульки я не намерен. :P

Конечно, вернет. Только бумагой (но есть плюсы, будут хорошие обои для хорошей комнатки) или ноликами в компе (ну, будут радовать глаз).
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:26

hxbbgaf Ваши предложения? Обнулиться самим пока не обнулили другие?
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:29

  dir написав:hxbbgaf Ваши предложения? Обнулиться самим пока не обнулили другие?

Не слушайте его , сегодня доллар ценнейший актив.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 03:35

  asti написав:
  zzzzzz написав:Динамика продажи валюты НБУ на межбанке.
Вторник - 250 млн.дол.
Среда - 307 млн.дол.
Четверг - 225 млн.дол.
Итого 782 миллиона + 114 в пятницу = 896 миллионов. Неплохо.
Интересно, если бы продаж не было, какой был бы курс, 28...?

У "Нафтогаза" потом откупят. С хорошим профитом для себя. Я так думаю :) :)
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:18

  Zebra написав:
  somilitark написав:
Ближе к 40 и настоящая паника везде,в магазинах,на МБ,в банках и обменниках.

Все выпуски новостей по телевизору забиты апокалипсисом

Страх рулит сейчас.Доллар по 26 гривен это более-менее вменяемый курс для латино-нэзалэжной экономики в обычной,спокойной ситуации.При той мегажо....,что творится сейчас-26 вообще ни о чем. Это даже не первая часть Марлезонского балета,это только увертюра.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:23

  asti написав:Мне лично кажутся неубедительными, мягко говоря, заявы НБУ
о каких-то мифических импортерах, которые вдруг создали дополнительный спрос на почти миллиард долларов! Больше похоже на то что под липовые контракты //и голубиные напевы Чурия с Яшей// эти новоявленные 'импортеры' тупо выводят бакс в оффшоры... :( :(

Полагая,ваше предположение с высокой долей вероятности верно.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:31

  Libo написав:
  stryzhko написав:
Libo написав:Отставить панику.
Работаем из дома.
А магазины с бухлом открыты с самого утра.

Щастить, у нас після 22.00 не продають)). А що там по нафті? РФ дає максимум рік до захоплення лідерства у виробництві і знищення сланцевиків. Трамп вже на коліна готовий ставати перед "Обнуленным"?


Ну что может сейчас сказать своему безмозглому стаду Кремль, какую надежду ему дать?
Только крах сланцевиков, захват мира Роснефтью и Газпромом.
Хазин даже сказал, что невть по 30 экономическая победа России над Америкой, сравнимая с Крымом.
Пипец.
:lol: :lol: :lol:

Вот где больные животные.Это их в лабораториях надо изучать и мозг, если есть,препарировать.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:37

  Zebra написав:
  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+

Концертмейстер из НБУ по просьбе застрявшей в бумажной пробке вип-публики,пока начало шоу задерживает.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:52

  Автор77 написав:Скукотища с ежедневным заливанием на форум сухой статистики с МБ
и бесконечная поднадоевшая многим участникам дискуссии "сага об ОВГЗ"
теперь разбавлена настоящей аналитикой.

Поднятая им тема более чем актуальна КРИЗИС 2020

Всего 11 лайков Адаму Смиту за офигенно захватывающую аналитику и мышление масшабно, а не местечково.

Мельчаем, или просто многие еще не в курсе о возвращении на форум незаурядной личности ?
Не говорим о том, всегда ли сбывались его прогнозы, но в любом случае - его инфо к размышлению всегда повод задуматься.

Мне не скучно от сухой статистики zzzzz и Сибарит

А на счет лайков - так это всегда можно наштамповать клонов

Какая цель возвращения на форум незаурядной личности ?
Игорь
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