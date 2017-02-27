|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:25
hxbbgaf написав: Libo написав:
А вы задумывались, за чей счет человечество месяц оплачиевамо гуляет?
Отвечаю: за счет Дональда Трампа, ФРС и масонов!
Риспект им и уважуха!
За ваш счет, вы хотели сказать (на акциях же потеряли, да на этот раз и за ваш счет тоже впервые за 11 лет), и как обычно за счет владельцев фиатных денюх (только осознание придет чуть папизже)?
Тогда я очень надеюсь, человечество мне их скоро вернет. С хорошими процентами. Безвозмездно оплачивать ваши месячные коронавирусные гульки я не намерен.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7798
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 3879 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:45
Libo написав: hxbbgaf написав: Libo написав:
А вы задумывались, за чей счет человечество месяц оплачиевамо гуляет?
Отвечаю: за счет Дональда Трампа, ФРС и масонов!
Риспект им и уважуха!
За ваш счет, вы хотели сказать (на акциях же потеряли, да на этот раз и за ваш счет тоже впервые за 11 лет), и как обычно за счет владельцев фиатных денюх (только осознание придет чуть папизже)?
Тогда я очень надеюсь, человечество мне их скоро вернет. С хорошими процентами. Безвозмездно оплачивать ваши месячные коронавирусные гульки я не намерен.
Конечно, вернет. Только бумагой (но есть плюсы, будут хорошие обои для хорошей комнатки) или ноликами в компе (ну, будут радовать глаз).
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21462
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1444 раз.
- Подякували: 2178 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:26
hxbbgaf Ваши предложения? Обнулиться самим пока не обнулили другие?
-
dir
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:29
dir написав:hxbbgaf
Ваши предложения? Обнулиться самим пока не обнулили другие?
Не слушайте его , сегодня доллар ценнейший актив.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7727
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 бер, 2020 03:35
asti написав: zzzzzz написав:
Динамика продажи валюты НБУ на межбанке.
Вторник - 250 млн.дол.
Среда - 307 млн.дол.
Четверг - 225 млн.дол.
Итого 782 миллиона + 114 в пятницу = 896 миллионов. Неплохо.
Интересно, если бы продаж не было, какой был бы курс, 28...?
У "Нафтогаза" потом откупят. С хорошим профитом для себя. Я так думаю
-
ОлегВМ
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 28.10.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:18
Zebra написав: somilitark написав:
Ближе к 40 и настоящая паника везде,в магазинах,на МБ,в банках и обменниках.
Все выпуски новостей по телевизору забиты апокалипсисом
Страх рулит сейчас.Доллар по 26 гривен это более-менее вменяемый курс для латино-нэзалэжной экономики в обычной,спокойной ситуации.При той мегажо....,что творится сейчас-26 вообще ни о чем. Это даже не первая часть Марлезонского балета,это только увертюра.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:23
asti написав:
Мне лично кажутся неубедительными, мягко говоря, заявы НБУ
о каких-то мифических импортерах, которые вдруг создали дополнительный спрос на почти миллиард долларов! Больше похоже на то что под липовые контракты //и голубиные напевы Чурия с Яшей// эти новоявленные 'импортеры' тупо выводят бакс в оффшоры...
Полагая,ваше предположение с высокой долей вероятности верно.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:31
Libo написав: stryzhko написав:
Libo написав:Отставить панику.
Работаем из дома.
А магазины с бухлом открыты с самого утра.
Щастить, у нас після 22.00 не продають)). А що там по нафті? РФ дає максимум рік до захоплення лідерства у виробництві і знищення сланцевиків. Трамп вже на коліна готовий ставати перед "Обнуленным"?
Ну что может сейчас сказать своему безмозглому стаду Кремль, какую надежду ему дать?
Только крах сланцевиков, захват мира Роснефтью и Газпромом.
Хазин даже сказал, что невть по 30 экономическая победа России над Америкой, сравнимая с Крымом.
Пипец.
Вот где больные животные.Это их в лабораториях надо изучать и мозг, если есть,препарировать.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:37
Zebra написав: Proofy написав:
что делать с остатками бумаги? может в бетон залить?
Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+
Концертмейстер из НБУ по просьбе застрявшей в бумажной пробке вип-публики,пока начало шоу задерживает.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:52
Автор77 написав:Скукотища
с ежедневным заливанием на форум сухой статистики с МБ
и бесконечная поднадоевшая многим участникам дискуссии "сага об ОВГЗ"
теперь разбавлена настоящей аналитикой.
Поднятая им тема более чем актуальна КРИЗИС 2020Всего 11 лайков
Адаму Смиту за офигенно захватывающую аналитику и мышление масшабно, а не местечково.
Мельчаем, или просто многие еще не в курсе о возвращении на форум незаурядной личности
?
Не говорим о том, всегда ли сбывались его прогнозы, но в любом случае - его инфо к размышлению всегда повод задуматься.
Мне не скучно от сухой статистики zzzzz
и Сибарит
А на счет лайков - так это всегда можно наштамповать клонов
Какая цель возвращения на форум незаурядной личности ?
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 516
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 1940 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17102
|2147192
|
|
|6830
|1524460
|
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
|
|31
|1467
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|