Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:23

goldfinger написав: Zebra написав: Proofy написав: что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? что делать с остатками бумаги? может в бетон залить?

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+

Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+

Концертмейстер из НБУ по просьбе застрявшей в бумажной пробке вип-публики,пока начало шоу задерживает. Концертмейстер из НБУ по просьбе застрявшей в бумажной пробке вип-публики,пока начало шоу задерживает.

Думали, що празнік жизні буде ще продовжуватися, а тут "хрусть, і пополам" Думали, що празнік жизні буде ще продовжуватися, а тут "хрусть, і пополам"

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

