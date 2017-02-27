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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4304430543064307

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 173
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
11%
19
26.51-27.0
23%
40
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
9%
16
выше 28
31%
53
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:05

  asti написав:
  PS4 написав:с овгз вообще интересная ситуация
ставка нбу - 10%
на вторичке дороже 16% никто покупать не хочет
какае то патовая ситуация
На самом деле ничего особо патового.
Этой ставкой НБУ мягко намекнул банкам, куда им нужно направить средства из подешевевших депосертификатов//)


нихера не понял. Можете объяснить?
писали ранее что депо под 18% сейчас на 1 день
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зростання курсу валют в Україні пов’язане з підвищеним попитом на валюту та не має економічного підґрунтя. Цей попит проявляли переважно українські компанії та громадяни.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій під час брифінгу за підсумками засідання монетарного комітету НБУ.

За його словами, наразі економічних підстав для падіння курсу гривні (та зростання курсу іноземних валют) немає. На курс впливають переважно панічні настрої, спричинені коронавірусом.

«Попит формують українські компанії, які працюють з експортом та імпортом, у яких є боргові залучення в іноземній валюті; фізичні особи: ми бачимо, що готівковий ринок значно сильно відреагував. Ми це все пов’язуємо з психологічними факторами, пов’язаним з глобальною ситуацією у світовій економіці та, безумовно, з вірусом», — повідомив Чурій.

Водночас він заперечив, що обвал курсу валют в Україні спричинив масовий вихід іноземних інвесторів з українських активів.

«Попит від нерезидентів дуже невеликий. Від початку місяця вони купили близько 168 мільйонів доларів — це невеликий об'єм, враховуючи те, що тільки цього тижня НБУ продав вже 700 мільйонів доларів», — додав заступник голови НБУ.

Зазначимо, що 12 березня Нацбанк на аукціоні продав 75,9 мільйона доларів, 11 березня — 350 мільйонів доларів, 10 березня з резервів продали 270 мільйонів доларів на підтримку гривні.

Також у Нацбанку зазначають, що попри падіння попиту на українські державні облігації, іноземні інвестори не виводять кошти з України.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:23

  zzzzzz написав:Правда сегодня Смолий заявил что в противовес упадут расходы на зарубежный туризм . Но что-то я слабо верю что зарубежный туризм у нас тоже на 12 млрд.долларов в год.



6млрд$ в год увозят на туризм.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:23

  zzzzzz написав:Польша 51, за сегодня +20
Чехия 113, за сегодня +19

Италия 15113, за сегодня +2651
Смертей 1016, за сегодня +189


Вопрос. Что будет с нашими заробитчанами ? И денежными переводами . НБУ в прошлом году дал оценку переводов в 12 млрд.долларов.

Уже часть наших граждан вернулась домой (ранее планировали в начале апреля на праздники) из-за остановки части предприятий и карантинных мероприятий в Европе. Оценить размер падения сложно - ещё даже никому не понятны сроки и масштабы ущерба экономик !
Переводов явно будет меньше! Насколько - хз!
Ещё есть вторичная реакция - чем меньше они заработают, тем более прижимисто будут тратить!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:31

  Surfer написав:
Зростання курсу валют в Україні пов’язане з підвищеним попитом на валюту та не має економічного підґрунтя. Цей попит проявляли переважно українські компанії та громадяни.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій під час брифінгу за підсумками засідання монетарного комітету НБУ.

За його словами, наразі економічних підстав для падіння курсу гривні (та зростання курсу іноземних валют) немає. На курс впливають переважно панічні настрої, спричинені коронавірусом.

«Попит формують українські компанії, які працюють з експортом та імпортом, у яких є боргові залучення в іноземній валюті; фізичні особи: ми бачимо, що готівковий ринок значно сильно відреагував. Ми це все пов’язуємо з психологічними факторами, пов’язаним з глобальною ситуацією у світовій економіці та, безумовно, з вірусом», — повідомив Чурій.

Водночас він заперечив, що обвал курсу валют в Україні спричинив масовий вихід іноземних інвесторів з українських активів.

«Попит від нерезидентів дуже невеликий. Від початку місяця вони купили близько 168 мільйонів доларів — це невеликий об'єм, враховуючи те, що тільки цього тижня НБУ продав вже 700 мільйонів доларів», — додав заступник голови НБУ.

Зазначимо, що 12 березня Нацбанк на аукціоні продав 75,9 мільйона доларів, 11 березня — 350 мільйонів доларів, 10 березня з резервів продали 270 мільйонів доларів на підтримку гривні.

Також у Нацбанку зазначають, що попри падіння попиту на українські державні облігації, іноземні інвестори не виводять кошти з України.


Кто купит по 26 - пожалеет! (с)

Что не купил на все
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:36

ОВГЗ будут размещать на след. неделе?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:04

  vladus17 написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:почему то он с мутацией злее становится


Глупости. Уже многие люди переносят его в легкой форме на ногах. Сейчас делают анализы и узнают задним числом, что перенесли на ногах. 8)

Таки да, сегодня даже читал по новостям полузащитник Манчестер сити 25 лет, заболел коронавирусом, хорошо себя чувствует, переболел в легкой форме, что называется ,,на ногах,,.

ключевое слово - 25 лет, до 40 можно сильно не переживать, кроме:
Житель Малайзии заразился, не контактируя с другими больными
инфекция COVID-19 может вызвать повреждение яичек
https://vesti.ua/mir/dokazan-pervyj-slu ... onavirusom
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:17

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Польша 51, за сегодня +20
Чехия 113, за сегодня +19

Италия 15113, за сегодня +2651
Смертей 1016, за сегодня +189



На апогее истерики еще будут сообщения, что многие тысячи неучтенных трупов сжигают в карьерах и в скотомогильниках, про вымершие села и города, про коронавирусный апокалипсис человечества.
Но потом случится чудо.
Ученые найдут чудодейственное средство излечения от коронавируса. Типа, голой попкой в холодный тазик. :shock: Мы будем ликовать и пить шампанское. Папа передаст нам Благословление Господнее. И в апреле мы снова как ни в чем не бывало выйдем на работу после вынужденного отпуска. Кстати, оплачиваемого!
А вы задумывались, за чей счет человечество месяц оплачиевамо гуляет?
Отвечаю: за счет Дональда Трампа, ФРС и масонов!
Риспект им и уважуха!
:lol: :lol: :lol:

самое смешное у меня есть технология лечения - почти созвучная с голой попкой в холодный тазик, но несколько садюжная, если станет совсем плохо, расскажу...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:23

  goldfinger написав:
  Zebra написав:
  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+

Концертмейстер из НБУ по просьбе застрявшей в бумажной пробке вип-публики,пока начало шоу задерживает.

Думали, що празнік жизні буде ще продовжуватися, а тут "хрусть, і пополам"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:26

proftpd66
Скорее всего отменят аукцион. Чтобы не позориться.
alex_2013
 
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