Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій під час брифінгу за підсумками засідання монетарного комітету НБУ.
За його словами, наразі економічних підстав для падіння курсу гривні (та зростання курсу іноземних валют) немає. На курс впливають переважно панічні настрої, спричинені коронавірусом.
«Попит формують українські компанії, які працюють з експортом та імпортом, у яких є боргові залучення в іноземній валюті; фізичні особи: ми бачимо, що готівковий ринок значно сильно відреагував. Ми це все пов’язуємо з психологічними факторами, пов’язаним з глобальною ситуацією у світовій економіці та, безумовно, з вірусом», — повідомив Чурій.
Водночас він заперечив, що обвал курсу валют в Україні спричинив масовий вихід іноземних інвесторів з українських активів.
«Попит від нерезидентів дуже невеликий. Від початку місяця вони купили близько 168 мільйонів доларів — це невеликий об'єм, враховуючи те, що тільки цього тижня НБУ продав вже 700 мільйонів доларів», — додав заступник голови НБУ.
Зазначимо, що 12 березня Нацбанк на аукціоні продав 75,9 мільйона доларів, 11 березня — 350 мільйонів доларів, 10 березня з резервів продали 270 мільйонів доларів на підтримку гривні.
Також у Нацбанку зазначають, що попри падіння попиту на українські державні облігації, іноземні інвестори не виводять кошти з України.
zzzzzz написав:Польша 51, за сегодня +20 Чехия 113, за сегодня +19
Италия 15113, за сегодня +2651 Смертей 1016, за сегодня +189
Вопрос. Что будет с нашими заробитчанами ? И денежными переводами . НБУ в прошлом году дал оценку переводов в 12 млрд.долларов.
Уже часть наших граждан вернулась домой (ранее планировали в начале апреля на праздники) из-за остановки части предприятий и карантинных мероприятий в Европе. Оценить размер падения сложно - ещё даже никому не понятны сроки и масштабы ущерба экономик ! Переводов явно будет меньше! Насколько - хз! Ещё есть вторичная реакция - чем меньше они заработают, тем более прижимисто будут тратить!
Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій під час брифінгу за підсумками засідання монетарного комітету НБУ.
За його словами, наразі економічних підстав для падіння курсу гривні (та зростання курсу іноземних валют) немає. На курс впливають переважно панічні настрої, спричинені коронавірусом.
«Попит формують українські компанії, які працюють з експортом та імпортом, у яких є боргові залучення в іноземній валюті; фізичні особи: ми бачимо, що готівковий ринок значно сильно відреагував. Ми це все пов’язуємо з психологічними факторами, пов’язаним з глобальною ситуацією у світовій економіці та, безумовно, з вірусом», — повідомив Чурій.
Водночас він заперечив, що обвал курсу валют в Україні спричинив масовий вихід іноземних інвесторів з українських активів.
«Попит від нерезидентів дуже невеликий. Від початку місяця вони купили близько 168 мільйонів доларів — це невеликий об'єм, враховуючи те, що тільки цього тижня НБУ продав вже 700 мільйонів доларів», — додав заступник голови НБУ.
Зазначимо, що 12 березня Нацбанк на аукціоні продав 75,9 мільйона доларів, 11 березня — 350 мільйонів доларів, 10 березня з резервів продали 270 мільйонів доларів на підтримку гривні.
Також у Нацбанку зазначають, що попри падіння попиту на українські державні облігації, іноземні інвестори не виводять кошти з України.
Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить?
Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+ Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+
Концертмейстер из НБУ по просьбе застрявшей в бумажной пробке вип-публики,пока начало шоу задерживает.
Думали, що празнік жизні буде ще продовжуватися, а тут "хрусть, і пополам"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
️ Украина объявила о намерении закрыть почти все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Молдовой
Согласно решению правительства, КПП будут в срочном порядке закрываться в течение дня 13 марта, и полностью закроются к 20.00 пятницы. Согласно предварительному списку, подлежат закрытию около 50 КПП. Подлежат временному закрытию и самые востребованные КПП Крива-Мамалига, Отачь-Могилев-Подольский, Косэуць-Ямполь, Сорока-Цекиновка, Новые Гояны-Платоново, Кучурган-Первомайск, Кучурган-Новосавицкая.
Открытыми останутся только пункты пропуска Паланка-Маяки-Удобное и Тудора-Староказачье, которые связывают Молдову с Одесской областью.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.