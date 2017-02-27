ФРС заливает пожар на рынках деньгами
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:19
ФРС заливает пожар на рынках деньгами
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:20
Утренние курсы:
Харьков 26.30 - 26.55,
большинство предложений на покупку-продажу доллара 26.25/26.30 - 26.60 (опт)
Сумы 26.20 - 26.50
Полтава 26.25 - 26.50
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:23
Тю, а я думав що він як як Тягіпко колись - у Люфтганзи страйк ( зара карантин), літак з доларами не прилетів Скоро авіакомпанії відновлять рейси, бакси привезуть життя налагодиться
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Глава МВД Австралии, главный тренер ФК Арсенал, жена премьера Канады заболели коронавирусом. Он уже везде
Премьер Канады Трюдо, который явно тоже заразится от жены, обьявил о выделении миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.
Пора уже раздупляться большим семеркам и двадцаткам, срочно собираться, может в режиме телеконференции и выделять серьезнейшие средства, а то сидят все по своим курятникам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
І що ж накажете робити? Спалахи ГРВІ трапляються щороку і нема на то ради.
Я завжди був і буду прихильником сильної гривні, але шансів на стабільність нашої валюти зараз дуже мало
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Против гриппа есть вакцины и лекарства, хочешь сделай прививку и гуляй здоровым.
Я пока наблюдаю, что в основном все борятся с последствиями пандемии, в том числе экономическими последствиями, а средств на борьбу с самой причиной - вакцины, лекарства -выделяются в тысячи раз меньше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я 2 года назад собирал перья из птиц летом, когда на солнце было +55, было тяжело дышать от жары. И заболел гриппом, чуть не умер. То что, надо панику поднимать чтобы рынки упали?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вчера в Офисе Президента прошло совещание на тему экономического кризиса и эффективности действий НБУ.
Действия НБУ в последние дни не похвалили, скажем как то так.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:52
Что-то кабанчики совсем озверели, явный признак того, что скоро уже "все"
Повторюсь, НБУ правильно видит картину происходящего и правильно понизил ставку. Не забываем, что с экономической точки зрения курс представляет собой соотношение экономик. Если все экономики падают одинаково, соотношение остается прежним. С точки зрения импортно-экспортного баланса для Украины ситуация улучшиться, ведь стоимость энергоресурсов сильно упала, и нам нужно будет их меньше (из-за карантинов будет меньше расход бензина и прочего), к тому же уменьшатся валютные закупки связанные с туризмом. В общем, объем необходимой валюты для импорта точно уменьшится.
По экспорту - еда нужна всегда, в том числе и в кризисное время, металл тоже, ИТ-услуги тоже. Итого, экспортная составляющая практически не пострадает, что прилично улучшит торговый баланс. Ну и не забываем про деньги от МВФ)
Но, конечно, можно не думать самому, а читать "кабанчиков" и верить им))) В принципе, загоны - вполне полезная вещь, и НБУ хорошо зарабатывает (и потом перечислит прибыль в бюджет), и оленья ликвидность изымается, и загонялы зарабатывают себе на Мальдивы (а с ними и те, кто понимает картину), и олени довольны (ведь в баксе "спокойнее"!! Хотя на самом деле это не так, о чем тоже не раз упоминалось). Одним словом, сплошной позитив
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
|