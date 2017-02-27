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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4304430543064307>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 175
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
11%
19
26.51-27.0
24%
42
27.01-27.5
14%
24
27.51-28.0
9%
16
выше 28
30%
53
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:19

http://www.profinance.ru/news/2020/03/1 ... ngami.html
ФРС заливает пожар на рынках деньгами
тот самый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:20

Утренние курсы:

Харьков 26.30 - 26.55,
большинство предложений на покупку-продажу доллара 26.25/26.30 - 26.60 (опт)

Сумы 26.20 - 26.50
Полтава 26.25 - 26.50
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:23

  Surfer написав:
Зростання курсу валют в Україні пов’язане з підвищеним попитом на валюту та не має економічного підґрунтя. Цей попит проявляли переважно українські компанії та громадяни.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій під час брифінгу за підсумками засідання монетарного комітету НБУ.

За його словами, наразі економічних підстав для падіння курсу гривні (та зростання курсу іноземних валют) немає. На курс впливають переважно панічні настрої, спричинені коронавірусом.

«Попит формують українські компанії, які працюють з експортом та імпортом, у яких є боргові залучення в іноземній валюті; фізичні особи: ми бачимо, що готівковий ринок значно сильно відреагував. Ми це все пов’язуємо з психологічними факторами, пов’язаним з глобальною ситуацією у світовій економіці та, безумовно, з вірусом», — повідомив Чурій.

Водночас він заперечив, що обвал курсу валют в Україні спричинив масовий вихід іноземних інвесторів з українських активів.

«Попит від нерезидентів дуже невеликий. Від початку місяця вони купили близько 168 мільйонів доларів — це невеликий об'єм, враховуючи те, що тільки цього тижня НБУ продав вже 700 мільйонів доларів», — додав заступник голови НБУ.

Зазначимо, що 12 березня Нацбанк на аукціоні продав 75,9 мільйона доларів, 11 березня — 350 мільйонів доларів, 10 березня з резервів продали 270 мільйонів доларів на підтримку гривні.

Також у Нацбанку зазначають, що попри падіння попиту на українські державні облігації, іноземні інвестори не виводять кошти з України.

Тю, а я думав що він як як Тягіпко колись - у Люфтганзи страйк ( зара карантин), літак з доларами не прилетів :D Скоро авіакомпанії відновлять рейси, бакси привезуть :mrgreen: життя налагодиться
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Глава МВД Австралии, главный тренер ФК Арсенал, жена премьера Канады заболели коронавирусом. Он уже везде
Премьер Канады Трюдо, который явно тоже заразится от жены, обьявил о выделении миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

Пора уже раздупляться большим семеркам и двадцаткам, срочно собираться, может в режиме телеконференции и выделять серьезнейшие средства, а то сидят все по своим курятникам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Пора уже раздупляться большим семеркам и двадцаткам, срочно собираться, может в режиме телеконференции и выделять серьезнейшие средства, а то сидят все по своим курятникам


І що ж накажете робити? Спалахи ГРВІ трапляються щороку і нема на то ради.
Я завжди був і буду прихильником сильної гривні, але шансів на стабільність нашої валюти зараз дуже мало
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kmm3 написав:
  freeze написав:Пора уже раздупляться большим семеркам и двадцаткам, срочно собираться, может в режиме телеконференции и выделять серьезнейшие средства, а то сидят все по своим курятникам


І що ж накажете робити? Спалахи ГРВІ трапляються щороку і нема на то ради.
Я завжди був і буду прихильником сильної гривні, але шансів на стабільність нашої валюти зараз дуже мало


Против гриппа есть вакцины и лекарства, хочешь сделай прививку и гуляй здоровым.
Я пока наблюдаю, что в основном все борятся с последствиями пандемии, в том числе экономическими последствиями, а средств на борьбу с самой причиной - вакцины, лекарства -выделяются в тысячи раз меньше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Премьер Канады Трюдо, который явно тоже заразится от жены, обьявил о выделении миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.


я 2 года назад собирал перья из птиц летом, когда на солнце было +55, было тяжело дышать от жары. И заболел гриппом, чуть не умер. То что, надо панику поднимать чтобы рынки упали? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вчера в Офисе Президента прошло совещание на тему экономического кризиса и эффективности действий НБУ.
Действия НБУ в последние дни не похвалили, скажем как то так.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:47

Киев 26,35 / 26,45
Спред ужался.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:52

  Zebra написав:
  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить?

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Что-то кабанчики совсем озверели, явный признак того, что скоро уже "все" :)
Повторюсь, НБУ правильно видит картину происходящего и правильно понизил ставку. Не забываем, что с экономической точки зрения курс представляет собой соотношение экономик. Если все экономики падают одинаково, соотношение остается прежним. С точки зрения импортно-экспортного баланса для Украины ситуация улучшиться, ведь стоимость энергоресурсов сильно упала, и нам нужно будет их меньше (из-за карантинов будет меньше расход бензина и прочего), к тому же уменьшатся валютные закупки связанные с туризмом. В общем, объем необходимой валюты для импорта точно уменьшится.
По экспорту - еда нужна всегда, в том числе и в кризисное время, металл тоже, ИТ-услуги тоже. Итого, экспортная составляющая практически не пострадает, что прилично улучшит торговый баланс. Ну и не забываем про деньги от МВФ)
Но, конечно, можно не думать самому, а читать "кабанчиков" и верить им))) В принципе, загоны - вполне полезная вещь, и НБУ хорошо зарабатывает (и потом перечислит прибыль в бюджет), и оленья ликвидность изымается, и загонялы зарабатывают себе на Мальдивы (а с ними и те, кто понимает картину), и олени довольны (ведь в баксе "спокойнее"!! Хотя на самом деле это не так, о чем тоже не раз упоминалось). Одним словом, сплошной позитив :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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