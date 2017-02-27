Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:52

Zebra написав: Proofy написав: что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? что делать с остатками бумаги? может в бетон залить?

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+

Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+ Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+

Что-то кабанчики совсем озверели, явный признак того, что скоро уже "все"Повторюсь, НБУ правильно видит картину происходящего и правильно понизил ставку. Не забываем, что с экономической точки зрения курс представляет собой соотношение экономик. Если все экономики падают одинаково, соотношение остается прежним. С точки зрения импортно-экспортного баланса для Украины ситуация улучшиться, ведь стоимость энергоресурсов сильно упала, и нам нужно будет их меньше (из-за карантинов будет меньше расход бензина и прочего), к тому же уменьшатся валютные закупки связанные с туризмом. В общем, объем необходимой валюты для импорта точно уменьшится.По экспорту - еда нужна всегда, в том числе и в кризисное время, металл тоже, ИТ-услуги тоже. Итого, экспортная составляющая практически не пострадает, что прилично улучшит торговый баланс. Ну и не забываем про деньги от МВФ)Но, конечно, можно не думать самому, а читать "кабанчиков" и верить им))) В принципе, загоны - вполне полезная вещь, и НБУ хорошо зарабатывает (и потом перечислит прибыль в бюджет), и оленья ликвидность изымается, и загонялы зарабатывают себе на Мальдивы (а с ними и те, кто понимает картину), и олени довольны (ведь в баксе "спокойнее"!! Хотя на самом деле это не так, о чем тоже не раз упоминалось). Одним словом, сплошной позитив