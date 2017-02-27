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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 430743084309431043114312>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 177
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
11%
19
26.51-27.0
24%
42
27.01-27.5
14%
25
27.51-28.0
9%
16
выше 28
31%
54
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:44

  Vitalych-new написав:
  Alex2006 написав:Удивляют "кабанчики", которые сравнивают текущую ситуацию с кризисом 2014 года) В чем схожесть текущего загона от олигархов с кризисом, включающим военные действия с потерями территорий? Я бы сравнил текущий загончик с загоном при национализации Привата, это более подходящий пример) Тогда тоже оленей-паникеров добротно постригли :)
единственный раз соглашусь с этим персонажем - правильно сравнивать с кризисом 2008г., но Лагард говорит что он будет похлеще того :(
Может и похлеще, но у Украины есть шанс пройти его легче чем прошлый. Основная причина - цены на наш экспорт пока не падают (кроме стали) у нас нет такого перегретого и суперзакредитованного сектора как недвижимость в 2008 году и акции в Америке Европе и Японии сейчас. У нас на неплохом уровне резервы. Посмотрим...
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asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:44

  freeze написав:С сегодняшнего дня, 13 марта, с 08:00 Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики .

Я так понимаю, что заробитчанство потухнет и не только из-за Словакии, ВВП в этом году будет отрицательным, и не только из-за заробитчан.
Гончарука убрали, а то он бы какой-то слайд оптимистичный показал, настроение поднял :mrgreen:


Гончарук просто счастливчик...это как забрать крупный депозит за день до введения запрета...ушел за 4 дня до мирового кризиса
https://www.youtube.com/watch?v=TFG6mYLxOiU
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:44

  sequence написав:Европейские биржи растут сегодня, на удивление.


Агония.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:44

  sequence написав:Европейские биржи растут сегодня, на удивление.
отскок...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:46

  sequence написав:Европейские биржи растут сегодня, на удивление.

Так должно быть.
Курс гривны должен снижаться хоть пару дней,что-бы выйти на новые максимумы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:51

  asti написав:
  sequence написав:Европейские биржи растут сегодня, на удивление.
отскок...

да, ощущение, что кто-то решил скупитсья по дешевке, не понимая, что самое вкусное еще впереди.
долбаный высокочастотный трейдинг
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:51

  Captain Obvious написав:
  sequence написав:Европейские биржи растут сегодня, на удивление.


Агония.


Не думаю. Индексы страха на биржах просто зашкаливают. Например, по СиП индекс - 2. Это вроде как абсолютный максимум, на уровне полного армагедона и точки почти полной анигиляция компаний. Но убытки пока только на бумаге.
Но реакция ЦБ - достаточно нейтральна. Это раз. Китай и его борьба с вирусом- это два. И когда внезапно обнаружится решение это проблемы и будут подсчитаны убытки - то обязательно станет вопрос об адекватности цен. Это три.
lrs7719
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  sequence написав:
  asti написав:
  sequence написав:Европейские биржи растут сегодня, на удивление.
отскок...

да, ощущение, что кто-то решил скупитсья по дешевке, не понимая, что самое вкусное еще впереди.
долбаный высокочастотный трейдинг


Это только местные виртуозы продают на максимумах а покупают на минимумах. В реале, никто полной суммой никогда не вкладывается. Покупают по плану и частями. Особенно в условиях запредельной паники.
Нет рынка, более сильно растущего, чем панический рынок.
lrs7719
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кто знает, уже трактористы экспортеры скиныли валюту?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:59

  proftpd66 написав:кто знает, уже трактористы экспортеры скиныли валюту?

может после обеда, по заветам одного форумчанина они с утра в поле работают.
kravchukmv1987
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