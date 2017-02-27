Alex2006 написав:Удивляют "кабанчики", которые сравнивают текущую ситуацию с кризисом 2014 года) В чем схожесть текущего загона от олигархов с кризисом, включающим военные действия с потерями территорий? Я бы сравнил текущий загончик с загоном при национализации Привата, это более подходящий пример) Тогда тоже оленей-паникеров добротно постригли
единственный раз соглашусь с этим персонажем - правильно сравнивать с кризисом 2008г., но Лагард говорит что он будет похлеще того
Может и похлеще, но у Украины есть шанс пройти его легче чем прошлый. Основная причина - цены на наш экспорт пока не падают (кроме стали) у нас нет такого перегретого и суперзакредитованного сектора как недвижимость в 2008 году и акции в Америке Европе и Японии сейчас. У нас на неплохом уровне резервы. Посмотрим...
freeze написав:С сегодняшнего дня, 13 марта, с 08:00 Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики .
Я так понимаю, что заробитчанство потухнет и не только из-за Словакии, ВВП в этом году будет отрицательным, и не только из-за заробитчан. Гончарука убрали, а то он бы какой-то слайд оптимистичный показал, настроение поднял
sequence написав:Европейские биржи растут сегодня, на удивление.
Агония.
Не думаю. Индексы страха на биржах просто зашкаливают. Например, по СиП индекс - 2. Это вроде как абсолютный максимум, на уровне полного армагедона и точки почти полной анигиляция компаний. Но убытки пока только на бумаге. Но реакция ЦБ - достаточно нейтральна. Это раз. Китай и его борьба с вирусом- это два. И когда внезапно обнаружится решение это проблемы и будут подсчитаны убытки - то обязательно станет вопрос об адекватности цен. Это три.
sequence написав:Европейские биржи растут сегодня, на удивление.
отскок...
да, ощущение, что кто-то решил скупитсья по дешевке, не понимая, что самое вкусное еще впереди. долбаный высокочастотный трейдинг
Это только местные виртуозы продают на максимумах а покупают на минимумах. В реале, никто полной суммой никогда не вкладывается. Покупают по плану и частями. Особенно в условиях запредельной паники. Нет рынка, более сильно растущего, чем панический рынок.