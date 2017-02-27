Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14

asti написав: Vitalych-new написав: Alex2006 написав: Удивляют "кабанчики", которые сравнивают текущую ситуацию с кризисом 2014 года) В чем схожесть текущего загона от олигархов с кризисом, включающим военные действия с потерями территорий? Я бы сравнил текущий загончик с загоном при национализации Привата, это более подходящий пример) Тогда тоже оленей-паникеров добротно постригли Удивляют "кабанчики", которые сравнивают текущую ситуацию с кризисом 2014 года) В чем схожесть текущего загона от олигархов с кризисом, включающим военные действия с потерями территорий? Я бы сравнил текущий загончик с загоном при национализации Привата, это более подходящий пример) Тогда тоже оленей-паникеров добротно постригли единственный раз соглашусь с этим персонажем - правильно сравнивать с кризисом 2008г., но Лагард говорит что он будет похлеще того единственный раз соглашусь с этим персонажем - правильно сравнивать с кризисом 2008г., но Лагард говорит что он будет похлеще того Может и похлеще, но у Украины есть шанс пройти его легче чем прошлый. Основная причина - цены на наш экспорт пока не падают (кроме стали) у нас нет такого перегретого и суперзакредитованного сектора как недвижимость в 2008 году и акции в Америке Европе и Японии сейчас. У нас на неплохом уровне резервы. Посмотрим... Может и похлеще, но у Украины есть шанс пройти его легче чем прошлый. Основная причина - цены на наш экспорт пока не падают (кроме стали) у нас нет такого перегретого и суперзакредитованного сектора как недвижимость в 2008 году и акции в Америке Европе и Японии сейчас. У нас на неплохом уровне резервы. Посмотрим...

Я тоже надеюсь, что может будет полегче.Но падение цен на остальной наш экспорт не избежать - потребление почти всего в мире сократится. Но природа данного кризиса, как некоторые писали ещё в прошлом году - долговая и отчасти перегретые фондовые рынки. Ожидается много банкротств, закашляют банки и страховые компании, "ынвесторы" будут массово выводить капиталы в безопасные гавани. А с этим вирусом ещё и у авиакомпаний нарисовались проблемыУ нас же здесь есть дополнительный нюанс в виде огромного досдолга в гривне под невменяемый %, на который ни экономика, ни налоги в год не прирастают. Будет соблазн его хорошенько "порезать" под шумокНу и повторю своё мнение - при курсе 26 гривна всё ещё переоценена, если смотреть на цены повседневных товаров и сравнить их с Европой. За последние полтора года курс снизился с 28, но цены в гривнах на сколько отрасли ???