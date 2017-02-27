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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43084309431043114312>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 177
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
10
26.01-26.5
11%
19
26.51-27.0
24%
42
27.01-27.5
14%
25
27.51-28.0
9%
16
выше 28
31%
54
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:00

  lrs7719 написав:..
Нет рынка, более сильно растущего, чем панический рынок.

имхо, это скайнет сегодня скупается.
щоправда, рост уже обнуляется, видимо шортисты победили
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:01

Если посмотреть на ситуацию с пандемией с экономической точки зрения,то мы увидим следующее.

Что-бы сдержать экспотенциальный рост заболеваемости, нужны ограничительные меры. Любые ограничительные меры несут экономические потери для ВВП.

Учитывая высокую заразность этого вируса, ограничительные меры могут вводить, отменять. Но потом их опять придется вводить. И я считаю что это все надолго.

Меркель прямо заявила что переболеет 70-80% населения, за несколько лет.
Значит ограничительные меры и потери экономики могут растянуться на несколько лет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:02

Что там НБУ сегодня, льёт?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:02

  sequence написав:Европейские биржи растут сегодня, на удивление.

После падения на 7-8%, рост в 1-1,5%, это не рост, это просто не падает)))
kmk
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:07

  asti написав:Что там НБУ сегодня, льёт?

Інформація про проведення Національним банком України інтервенцій у формі валютного аукціону
Дата

13.03.2020

Тип (купівля / продаж)

продаж

Обсяг

до 200 млн дол.США
Тип заявки (конкуретні / неконкурентні)

конкурентні

Час подання банками заявок на участь

до 12:30
https://bank.gov.ua/markets/markets-auctions
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:08

  asti написав:Что там НБУ сегодня, льёт?

судя по изолинии, да

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:09

  zzzzzz написав:
Меркель прямо заявила что переболеет 70-80% населения, за несколько лет.
Значит ограничительные меры и потери экономики могут растянуться на несколько лет.


вот он чёрный лебедь в высокосный год
армагиддец вот вот настанет
бакс по 27 поздно покупать?
а то и бумажные деньги отменят через короновирус
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:12

Погнади на 23, в темпе товарищи, не останавливается.

:lol: :lol:

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14

  asti написав:
  Vitalych-new написав:
  Alex2006 написав:Удивляют "кабанчики", которые сравнивают текущую ситуацию с кризисом 2014 года) В чем схожесть текущего загона от олигархов с кризисом, включающим военные действия с потерями территорий? Я бы сравнил текущий загончик с загоном при национализации Привата, это более подходящий пример) Тогда тоже оленей-паникеров добротно постригли :)
единственный раз соглашусь с этим персонажем - правильно сравнивать с кризисом 2008г., но Лагард говорит что он будет похлеще того :(
Может и похлеще, но у Украины есть шанс пройти его легче чем прошлый. Основная причина - цены на наш экспорт пока не падают (кроме стали) у нас нет такого перегретого и суперзакредитованного сектора как недвижимость в 2008 году и акции в Америке Европе и Японии сейчас. У нас на неплохом уровне резервы. Посмотрим...


Я тоже надеюсь, что может будет полегче.
Но падение цен на остальной наш экспорт не избежать - потребление почти всего в мире сократится. Но природа данного кризиса, как некоторые писали ещё в прошлом году - долговая и отчасти перегретые фондовые рынки. Ожидается много банкротств, закашляют банки и страховые компании, "ынвесторы" будут массово выводить капиталы в безопасные гавани. А с этим вирусом ещё и у авиакомпаний нарисовались проблемы :(
У нас же здесь есть дополнительный нюанс в виде огромного досдолга в гривне под невменяемый %, на который ни экономика, ни налоги в год не прирастают. Будет соблазн его хорошенько "порезать" под шумок 8)
Ну и повторю своё мнение - при курсе 26 гривна всё ещё переоценена, если смотреть на цены повседневных товаров и сравнить их с Европой. За последние полтора года курс снизился с 28, но цены в гривнах на сколько отрасли ???
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:18

  Vitalych-new написав:У нас же здесь есть дополнительный нюанс в виде огромного досдолга в гривне под невменяемый %, на который ни экономика, ни налоги в год не прирастают. Будет соблазн его хорошенько "порезать" под шумок

А какой соблазн "одним росчерком пера" уменьшить его раза в 2 в долларовом эквиваленте и бодро отрапортовать о перемоге! :)

Типа: "смотрите, везде кризус, а у нас долг сам по себе уменьшается*!"

*в долларовом выражении

Эх, был бы П у власти - так бы и было :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 13 бер, 2020 11:21, всього редагувалось 3 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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