имхо, это скайнет сегодня скупается.
щоправда, рост уже обнуляется, видимо шортисты победили
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:00
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:01
Если посмотреть на ситуацию с пандемией с экономической точки зрения,то мы увидим следующее.
Что-бы сдержать экспотенциальный рост заболеваемости, нужны ограничительные меры. Любые ограничительные меры несут экономические потери для ВВП.
Учитывая высокую заразность этого вируса, ограничительные меры могут вводить, отменять. Но потом их опять придется вводить. И я считаю что это все надолго.
Меркель прямо заявила что переболеет 70-80% населения, за несколько лет.
Значит ограничительные меры и потери экономики могут растянуться на несколько лет.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:02
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:07
Інформація про проведення Національним банком України інтервенцій у формі валютного аукціону
Дата
13.03.2020
Тип (купівля / продаж)
продаж
Обсяг
до 200 млн дол.США
Тип заявки (конкуретні / неконкурентні)
конкурентні
Час подання банками заявок на участь
до 12:30
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:08
судя по изолинии, да
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:09
вот он чёрный лебедь в высокосный год
армагиддец вот вот настанет
бакс по 27 поздно покупать?
а то и бумажные деньги отменят через короновирус
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:12
Погнади на 23, в темпе товарищи, не останавливается.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14
Я тоже надеюсь, что может будет полегче.
Но падение цен на остальной наш экспорт не избежать - потребление почти всего в мире сократится. Но природа данного кризиса, как некоторые писали ещё в прошлом году - долговая и отчасти перегретые фондовые рынки. Ожидается много банкротств, закашляют банки и страховые компании, "ынвесторы" будут массово выводить капиталы в безопасные гавани. А с этим вирусом ещё и у авиакомпаний нарисовались проблемы
У нас же здесь есть дополнительный нюанс в виде огромного досдолга в гривне под невменяемый %, на который ни экономика, ни налоги в год не прирастают. Будет соблазн его хорошенько "порезать" под шумок
Ну и повторю своё мнение - при курсе 26 гривна всё ещё переоценена, если смотреть на цены повседневных товаров и сравнить их с Европой. За последние полтора года курс снизился с 28, но цены в гривнах на сколько отрасли ???
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:18
А какой соблазн "одним росчерком пера" уменьшить его раза в 2 в долларовом эквиваленте и бодро отрапортовать о перемоге!
Типа: "смотрите, везде кризус, а у нас долг сам по себе уменьшается*!"
*в долларовом выражении
Эх, был бы П у власти - так бы и было
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 13 бер, 2020 11:21, всього редагувалось 3 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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