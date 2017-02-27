Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:27

Vitalych-new написав: ..

Но падение цен на остальной наш экспорт не избежать .. ..Но падение цен на остальной наш экспорт не избежать ..

не думаю, что еда существенно подешевеет, жрать то хочется всем и каждый день. Особенно когда загоняют домой, один на один с холодильником )к тому же, мировой урожай ожидается хуже, а значит, цены не упадут, вместе с валютными поступлениямихуже с поступлениями от металла, еще хуже с гастарбайтерами.есть маленькая надежда на МВФ, но знакомый из миссии говорил, что без закона о земле круг от бублика дадут