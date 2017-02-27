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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:19
asti написав:
Странно, почему падает золото и крипта? Они вроде как убежищем считаются во время таких кризисов...
Крипта - убежище?
Не хотел бы я оказаться во время жесточайшего экономического кризиса с ничем не обеспеченными виртуальными деньгами и виртуальными цифрами на виртуальном счете.
Крипта - крайне спекулянтский
вариант получения дохода, но никак не убежище.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:23
Игорь написав:
Мне нескучно от сухой статистики zzzzz
и Сибарит
А на счет лайков - так это всегда можно наштамповать клоновКакая цель возвращения на форум незаурядной личности ?
Скорее всего повышение собственной самооценки.
За годы пророчества неизбежного армагедона, в Твитере собралась определенная аудитория, но она скушная и однообразная. Круг читателей ЖЖ тоже заметно поразмыло.
Вот и вернулся человек за новыми поклонниками.
Артисту необходима публика.
Ничего плохого или зазорного, кстати сказать, в этом нет.
Да и мысль стройная и грамотно изложенная.
Утомляет только бесконечный апокалиптический уклон. Пытался задавать вопросы в Твитере на эту тему, но автор не удостоил ответом.
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vovan_prm
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:23
Shram написав: asti написав:
Странно, почему падает золото и крипта? Они вроде как убежищем считаются во время таких кризисов...
Крипта - убежище?
Не хотел бы я оказаться во время жесточайшего экономического кризиса с ничем не обеспеченными виртуальными деньгами и виртуальными цифрами на виртуальном счете.
Крипта - крайне спекулянтский
вариант получения дохода, но никак не убежище.
Ну тут и не только тут кричали, что крипта взлетит до небес когда весь мир будет как сейчас лететь в пропасть. И за несколько десятков заветных символов буквенно-цифрового кода можно будет чуть ли не целые города скупать!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:24
zzzzzz написав:
Если посмотреть на ситуацию с пандемией с экономической точки зрения,то мы увидим следующее.
Что-бы сдержать экспотенциальный рост заболеваемости, нужны ограничительные меры. Любые ограничительные меры несут экономические потери для ВВП.
Учитывая высокую заразность этого вируса, ограничительные меры могут вводить, отменять. Но потом их опять придется вводить. И я считаю что это все надолго.
Меркель прямо заявила что переболеет 70-80% населения, за несколько лет.
Значит ограничительные меры и потери экономики могут растянуться на несколько лет.
При условии, что за эти пару лет не изобретут вакцины. У нас далеко не средние века.
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lrs7719
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:24
Похоже на начавшийся на МБ откат-коррекцию.
Думаю, что оптимальная стратегия прежняя - сидеть на попе ровно.
А, понятно - аукцион.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в П'ят 13 бер, 2020 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:25
prodigy написав:
Гончарук просто счастливчик...это как забрать крупный депозит за день до введения запрета...ушел за 4 дня до мирового кризиса
Это скорее Украине посчастливилось, что Гончарук ушел до мирового кризиса
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AlexxK
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:25
Не... ну если вести написали.....
Начинаю переживать.
П.С. кстати, коллега, если так любите ужасы....
Днями с поезда Киев-Бердянск в Запорожье сняли женщину ранее гостившую в Италии, с подозрением на зараженность.
Востаннє редагувалось vovan_prm
в П'ят 13 бер, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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vovan_prm
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:26
Какой на...загончик олигархов?Да в контексте того,что творится в мире,схлопывания глобальных пузырей,закрытия границ,рынков капитала для третьих стран,вообще мирового супершухера наши олигархи, загоняют они или нет, Смолий тянет за уши гривну или нет-это все пыль.Слабая и открытая экономика Украины,хоть бы ей сейчас мировые гении управляли,что явно не так-очень пострадает.В мире ураган,страх,дикая волатильность,стоп-торги каждый день,а у нас тишь да гладь и Божья благодать?Просто загоны олигархов?Все под контролем?Где?У нас?Вы серьезно?
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:27
Vitalych-new написав:
..
Но падение цен на остальной наш экспорт не избежать ..
не думаю, что еда существенно подешевеет, жрать то хочется всем и каждый день. Особенно когда загоняют домой, один на один с холодильником )
к тому же, мировой урожай ожидается хуже, а значит, цены не упадут, вместе с валютными поступлениями
хуже с поступлениями от металла, еще хуже с гастарбайтерами.
есть маленькая надежда на МВФ, но знакомый из миссии говорил, что без закона о земле круг от бублика дадут
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:28
TylerTruman_ написав:
ПС що там завтра? якщо буде свічка з фітілем, то на наліку на вихідних розтягнуть спред, дотарять панікерів?
будемо мати відкат валютчика, чи буде нормальний спред і запас в часі для відкупу? у кого, які думки?
Востаннє редагувалось TylerTruman_
в П'ят 13 бер, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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