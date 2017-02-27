Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:22

asti написав: Ещё хотелось бы отметить, что на данный момент фондовые индексы Китая - эпицентра эпидемии упали меньше чем все остальные. Парадокс... Ещё хотелось бы отметить, что на данный момент фондовые индексы Китая - эпицентра эпидемии упали меньше чем все остальные. Парадокс...

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0013.03.2020......................Доллар прибавил 21 копейку.Открылись на 9 копеек выше вчерашнего закрытия. Почти до 11 умеренно росли, прибавив 2.5 копейки. После этого НБУ объявил аукцион. На этот раз на аукцион выделено больше времени, заявки следует подать до 12-30. Уход на аукцион части покупателей спровоцировал снижение на 7.5 копеек минут за 40. После этого остановились с широким спредом, ожидая результаты аукциона.НБУ вчера продал около 230 млн.Остатки на коррсчетах снова упали за счет интервенции. Остальные факторы были значительно слабее и уравновешивали друг друга. Интересен одновременный рост суточных кредитов и сертификатов.В среду продажа валюты на МБ выросла до невероятных 950 млн. Последний раз такие объемы были в начале 14 года. Они примерно соответствуют средним оборотам 11 года. Чистое предложение также выросло почти в 1.5 раза, достигнув 720 млн. При этом основной объем сделок пришелся на операции между банками, объемы операций клиентов уменьшаются.Нет здесь никакого парадокса. Развитие эпидемии в Китае пришлось на Новый Год, когда и так месяц никто не работает. Сейчас у них эпидемия идет на спад, паника поутихла, деловая активность начинает восстанавливаться почти вовремя. В остальном мире все только начинается. Через пару недель Китай начнет снимать сливки, оставшись единственной нормально работающей экономикой в мире.