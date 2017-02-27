RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43114312431343144315>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 182
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
45
27.01-27.5
14%
25
27.51-28.0
9%
16
выше 28
30%
55
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:12

  escobar написав:Ну что бойцы, все безостановочного рывка до 27 ждете?

А чего ждать,все увидим.Ракета это по 3-4 гривны в день или сразу обухом кратный девал.Когда?Когда окончательно треснет бюджет или у Смолия закончатся дежурные аукционные 200 лямов,начнут необеспеченную эмиссию,а мусорные облигации окажутся там,где им самое место-на мусорке.Когда?Даже если вирус не термостойкий и летом вымрет,то нефтяная война,трамбование коммодитиз,недоступность кредита и паршивая стата будет отхаркиваться ещё очень долго.И это если не появится еще приколов типа войн и катаклизмов.
goldfinger
 
Повідомлень: 160
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:14

шо за дела?
почему остановились и стоим на месте?
нужен движ или давайте уже или ракетой или запускайте откатик...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3808
З нами з: 21.04.11
Подякував: 540 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:16

USD/UAH 11:32 26,0000 26,0500

EUR/UAH 11:32 29,0700 29,1300
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2174
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:17

  goldfinger написав:Дефолт будет,к Бене не ходи.

Грубо работаете. Загонять нужно аккуратнее.
webinf
 
Повідомлень: 9
З нами з: 24.09.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.03.2020......................26,0668
Доллар прибавил 21 копейку.
Открылись на 9 копеек выше вчерашнего закрытия. Почти до 11 умеренно росли, прибавив 2.5 копейки. После этого НБУ объявил аукцион. На этот раз на аукцион выделено больше времени, заявки следует подать до 12-30. Уход на аукцион части покупателей спровоцировал снижение на 7.5 копеек минут за 40. После этого остановились с широким спредом, ожидая результаты аукциона.
НБУ вчера продал около 230 млн.
Остатки на коррсчетах снова упали за счет интервенции. Остальные факторы были значительно слабее и уравновешивали друг друга. Интересен одновременный рост суточных кредитов и сертификатов.

В среду продажа валюты на МБ выросла до невероятных 950 млн. Последний раз такие объемы были в начале 14 года. Они примерно соответствуют средним оборотам 11 года. Чистое предложение также выросло почти в 1.5 раза, достигнув 720 млн. При этом основной объем сделок пришелся на операции между банками, объемы операций клиентов уменьшаются.
  asti написав:Ещё хотелось бы отметить, что на данный момент фондовые индексы Китая - эпицентра эпидемии упали меньше чем все остальные. Парадокс...

Нет здесь никакого парадокса. Развитие эпидемии в Китае пришлось на Новый Год, когда и так месяц никто не работает. Сейчас у них эпидемия идет на спад, паника поутихла, деловая активность начинает восстанавливаться почти вовремя. В остальном мире все только начинается. Через пару недель Китай начнет снимать сливки, оставшись единственной нормально работающей экономикой в мире.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4706
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2252 раз.
Подякували: 5174 раз.
 
Профіль
7
5
9
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:25

П'ятниця 13. Курс 13*2 :)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5113
З нами з: 21.01.08
Подякував: 394 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:27

вверх опять

11:32 26,0250 26,0750
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2174
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:доляры сейчас покупать?
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3888
З нами з: 03.12.14
Подякував: 490 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:31

  Сибарит написав:Через пару недель Китай начнет снимать сливки, оставшись единственной нормально работающей экономикой в мире.


Главное, чтобы китайцам было куда продавать, а то есть такое подозрение, что в большинстве стран потребление промтоваров снизится, и не мало.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15691
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4016 раз.
Подякували: 6229 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:32

  Alex2006 написав:Удивляют "кабанчики", которые сравнивают текущую ситуацию с кризисом 2014 года) В чем схожесть текущего загона от олигархов с кризисом, включающим военные действия с потерями территорий? Я бы сравнил текущий загончик с загоном при национализации Привата, это более подходящий пример) Тогда тоже оленей-паникеров добротно постригли :)

Шта? так это украинские олигархи распространили коронавирус по миру, обвалили нефть и снизили промпроизводство себе в убыток? Ясно-понятно, буду знать.
Dobrofey
 
Повідомлень: 981
З нами з: 24.04.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43114312431343144315>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexxK, asti, Vitaka, yuri_m, Zebra і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1709, 1710, 1711
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17109 2148326
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 12:59
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1524625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1473
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82673)
13.03.2020 13:02
EximBonus Bot (1318)
13.03.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.