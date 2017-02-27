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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:12
escobar написав:
Ну что бойцы, все безостановочного рывка до 27 ждете?
А чего ждать,все увидим.Ракета это по 3-4 гривны в день или сразу обухом кратный девал.Когда?Когда окончательно треснет бюджет или у Смолия закончатся дежурные аукционные 200 лямов,начнут необеспеченную эмиссию,а мусорные облигации окажутся там,где им самое место-на мусорке.Когда?Даже если вирус не термостойкий и летом вымрет,то нефтяная война,трамбование коммодитиз,недоступность кредита и паршивая стата будет отхаркиваться ещё очень долго.И это если не появится еще приколов типа войн и катаклизмов.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:14
шо за дела?
почему остановились и стоим на месте?
нужен движ или давайте уже или ракетой или запускайте откатик...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:16
USD/UAH 11:32 26,0000 26,0500
EUR/UAH 11:32 29,0700 29,1300
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:17
goldfinger написав:
Дефолт будет,к Бене не ходи.
Грубо работаете. Загонять нужно аккуратнее.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:22
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.03.2020......................26,0668
Доллар прибавил 21 копейку.
Открылись на 9 копеек выше вчерашнего закрытия. Почти до 11 умеренно росли, прибавив 2.5 копейки. После этого НБУ объявил аукцион. На этот раз на аукцион выделено больше времени, заявки следует подать до 12-30. Уход на аукцион части покупателей спровоцировал снижение на 7.5 копеек минут за 40. После этого остановились с широким спредом, ожидая результаты аукциона.
НБУ вчера продал около 230 млн.
Остатки на коррсчетах снова упали за счет интервенции. Остальные факторы были значительно слабее и уравновешивали друг друга. Интересен одновременный рост суточных кредитов и сертификатов.
В среду продажа валюты на МБ выросла до невероятных 950 млн. Последний раз такие объемы были в начале 14 года. Они примерно соответствуют средним оборотам 11 года. Чистое предложение также выросло почти в 1.5 раза, достигнув 720 млн. При этом основной объем сделок пришелся на операции между банками, объемы операций клиентов уменьшаются.
asti написав:
Ещё хотелось бы отметить, что на данный момент фондовые индексы Китая - эпицентра эпидемии упали меньше чем все остальные. Парадокс...
Нет здесь никакого парадокса. Развитие эпидемии в Китае пришлось на Новый Год, когда и так месяц никто не работает. Сейчас у них эпидемия идет на спад, паника поутихла, деловая активность начинает восстанавливаться почти вовремя. В остальном мире все только начинается. Через пару недель Китай начнет снимать сливки, оставшись единственной нормально работающей экономикой в мире.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:25
П'ятниця 13. Курс 13*2
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:27
вверх опять
11:32 26,0250 26,0750
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:31
Сибарит написав:
Через пару недель Китай начнет снимать сливки, оставшись единственной нормально работающей экономикой в мире.
Главное, чтобы китайцам было куда продавать, а то есть такое подозрение, что в большинстве стран потребление промтоваров снизится, и не мало.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:32
Alex2006 написав:
Удивляют "кабанчики", которые сравнивают текущую ситуацию с кризисом 2014 года) В чем схожесть текущего загона от олигархов
с кризисом, включающим военные действия с потерями территорий? Я бы сравнил текущий загончик с загоном при национализации Привата, это более подходящий пример) Тогда тоже оленей-паникеров добротно постригли
Шта? так это украинские олигархи распространили коронавирус по миру, обвалили нефть и снизили промпроизводство себе в убыток? Ясно-понятно, буду знать.
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