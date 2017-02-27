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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4312431343144315>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 182
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
45
27.01-27.5
14%
25
27.51-28.0
9%
16
выше 28
30%
55
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:33

  freeze написав:
  Сибарит написав:Через пару недель Китай начнет снимать сливки, оставшись единственной нормально работающей экономикой в мире.


Главное, чтобы китайцам было куда продавать, а то есть такое подозрение, что в большинстве стран потребление промтоваров снизится, и не мало.

Вакцины от короновируса ? Думаю уже разработка на финальной стадии. Резкое сокращение заболевших намекает...
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:36

  Dobrofey написав:
  Alex2006 написав:Удивляют "кабанчики", которые сравнивают текущую ситуацию с кризисом 2014 года) В чем схожесть текущего загона от олигархов с кризисом, включающим военные действия с потерями территорий? Я бы сравнил текущий загончик с загоном при национализации Привата, это более подходящий пример) Тогда тоже оленей-паникеров добротно постригли :)

Шта? так это украинские олигархи распространили коронавирус по миру, обвалили нефть и снизили промпроизводство себе в убыток? Ясно-понятно, буду знать.


А ещё устроили несколько рекордных падений в неделю на всех мировых биржах.
Ох уж эти всемогущие украинские олигархи....
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:36

Есть уже результаты?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:39

  Сибарит написав:В среду продажа валюты на МБ выросла до невероятных 950 млн. Последний раз такие объемы были в начале 14 года. Они примерно соответствуют средним оборотам 11 года. Чистое предложение также выросло почти в 1.5 раза, достигнув 720 млн. При этом основной объем сделок пришелся на операции между банками, объемы операций клиентов уменьшаются.

  TylerTruman_ написав:
  orest написав:
Що до курсу, авторитетні, успішні майстри ТА стверджують, що для спрацювання фігури перевернуті голова-плечі, курс КУПІВЛІ на МБ має перейти 25,10. Тобі дуже імовірний рух на розмір голови - десь до 26,8-27. Якщо не дійде, чи плече сильно деформується в сторону - вертаємось до 24,3-24,1.
Це все вкладається і в два найімовірніші фундаментальні сценарії. Спостерігаємо.

Вітаю, пане Орест, ... по згаданому вами паттерну (перевернутий ГіП), дійсно, ціль 27 :roll: даний паттерн розворотний, але крім руху ціни також варто враховувати важливу умову => ми повинні були спостерігати просідання об'ємів торгів на закінченні формування фігури, що повинно було свідчити про слабшання ведмедів, а на пробої (25,1) повинен бути різкий ріст об'ємів, тренд ламається на сильному підскокові об'ємів від биків і відповідно впавшою пропозицією від ведмедів, ... наприклад, на МБ маємо виконання цієї важливої умови? :wink:

:idea:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:42

  AlexxK написав:
  Starikan написав:
  Libo написав: Так зачем туда поехал Трамп, с каким посланием?
А он сказал там только одну вещь. Глобализация это плохо, ошибка и с ней пора кончать. :!: :!: :!:
Глобализация, если рассматривать ее как расширение рынков, - положительный фактор.
Но на практике она свелась к переводу всего производства в Китай.
Разве? А открытие филиалов американских заводов в других частях света - Европе, Африке, Латинской Америке? Да в той же россии?
И помимо производства - Шенгенская зона - это глобализация?
ЗЫ. И мало ли что там сказал какой-то Трамп. Сегодня он есть, а завтра (т.е. в ноябре) - нет. :D

Глобализация в той или иной мере шла уже давно (Опель был куплен американцами еще до войны)
Я имею в виду доведение глобализации до абсурда.
С чего бы вдруг Китай стал 1-2 экономикой мира?
И почему вдруг все стали такими зависимыми от состояния производства и потребления в Китае?
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:43

  AlexxK написав:
  Starikan написав:
  Libo написав: Так зачем туда поехал Трамп, с каким посланием?
А он сказал там только одну вещь. Глобализация это плохо, ошибка и с ней пора кончать. :!: :!: :!:

Глобализация, если рассматривать ее как расширение рынков, - положительный фактор.
Но на практике она свелась к переводу всего производства в Китай.

Разве? А открытие филиалов американских заводов в других частях света - Европе, Африке, Латинской Америке? Да в той же россии?
И помимо производства - Шенгенская зона - это глобализация?
ЗЫ. И мало ли что там сказал какой-то Трамп. Сегодня он есть, а завтра (т.е. в ноябре) - нет. :D


Глобализация - это всем давно известная монополизация. Только монополизация планетарная, в супермасштабе. Монополизация - враг экономики любой. При ней парализованы все экономические законы, управление экономкой становится - ручное - управляется мир хозяином ТНК. Это анти -капитализм. Все, что есть хорошее и путевое в капитализме перестает работать Когда мировое благополучие зависит от 1 , 2 или 3 человек - это очень опасно. Тем более этими людьми двигают не здоровые инстинкты и рефлексы, тем более не высокодуховные стремления, а гипертрофированная болезненна алчность. То есть не здоровая ущербная психика "хозяина" и полная бесконтрольность.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:44

  TylerTruman_ написав:
  Serg-ik написав: Вы не подскажете, АТБ или какие другие сетевые магазины хлебушек за крипту продают? Или может несетевые продают? Кто бензин за крипту продаст?
Кто из застройщиков готов криптой принять оплату новостроя?
схоже, що вам точно не продадуть, але якщо потренуєте мозок, то все може статися https://www.coinbase.com/card

Главное, чтобы банки, обслуживающие терминалы, приняли оплату с такой карты.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приєднався до компанії поважного zzzzzz. Позбувся по 26.35 купленого в Альфі в понеділок по 25.1. З 4-х в черзі всі здавали, можливо так співпало, мабуть купляти будуть по 27. Пішов виглядати лося)))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что там межбанк, НБУ как себя ведет?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А мне купить нужно, выглядываю своего лося(((

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