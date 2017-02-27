Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:43

AlexxK написав: Starikan написав: Libo написав: Так зачем туда поехал Трамп, с каким посланием?

А он сказал там только одну вещь. Глобализация это плохо, ошибка и с ней пора кончать. Так зачем туда поехал Трамп, с каким посланием?А он сказал там только одну вещь. Глобализация это плохо, ошибка и с ней пора кончать.

Глобализация, если рассматривать ее как расширение рынков, - положительный фактор.

Но на практике она свелась к переводу всего производства в Китай. Глобализация, если рассматривать ее как расширение рынков, - положительный фактор.Но на практике она свелась к переводу всего производства в Китай.

Разве? А открытие филиалов американских заводов в других частях света - Европе, Африке, Латинской Америке? Да в той же россии?

И помимо производства - Шенгенская зона - это глобализация?

ЗЫ. И мало ли что там сказал какой-то Трамп. Сегодня он есть, а завтра (т.е. в ноябре) - нет. Разве? А открытие филиалов американских заводов в других частях света - Европе, Африке, Латинской Америке? Да в той же россии?И помимо производства - Шенгенская зона - это глобализация?ЗЫ. И мало ли что там сказал какой-то Трамп. Сегодня он есть, а завтра (т.е. в ноябре) - нет.

Глобализация - это всем давно известная монополизация. Только монополизация планетарная, в супермасштабе. Монополизация - враг экономики любой. При ней парализованы все экономические законы, управление экономкой становится - ручное - управляется мир хозяином ТНК. Это анти -капитализм. Все, что есть хорошее и путевое в капитализме перестает работать Когда мировое благополучие зависит от 1 , 2 или 3 человек - это очень опасно. Тем более этими людьми двигают не здоровые инстинкты и рефлексы, тем более не высокодуховные стремления, а гипертрофированная болезненна алчность. То есть не здоровая ущербная психика "хозяина" и полная бесконтрольность.