Alex2006 написав:Удивляют "кабанчики", которые сравнивают текущую ситуацию с кризисом 2014 года) В чем схожесть текущего загона от олигархов с кризисом, включающим военные действия с потерями территорий? Я бы сравнил текущий загончик с загоном при национализации Привата, это более подходящий пример) Тогда тоже оленей-паникеров добротно постригли
Шта? так это украинские олигархи распространили коронавирус по миру, обвалили нефть и снизили промпроизводство себе в убыток? Ясно-понятно, буду знать.
А ещё устроили несколько рекордных падений в неделю на всех мировых биржах. Ох уж эти всемогущие украинские олигархи....
Сибарит написав:В среду продажа валюты на МБ выросла до невероятных 950 млн. Последний раз такие объемы были в начале 14 года. Они примерно соответствуют средним оборотам 11 года. Чистое предложение также выросло почти в 1.5 раза, достигнув 720 млн. При этом основной объем сделок пришелся на операции между банками, объемы операций клиентов уменьшаются.
TylerTruman_ написав:
orest написав: Що до курсу, авторитетні, успішні майстри ТА стверджують, що для спрацювання фігури перевернуті голова-плечі, курс КУПІВЛІ на МБ має перейти 25,10. Тобі дуже імовірний рух на розмір голови - десь до 26,8-27. Якщо не дійде, чи плече сильно деформується в сторону - вертаємось до 24,3-24,1. Це все вкладається і в два найімовірніші фундаментальні сценарії. Спостерігаємо.
Вітаю, пане Орест, ... по згаданому вами паттерну (перевернутий ГіП), дійсно, ціль 27 даний паттерн розворотний, але крім руху ціни також варто враховувати важливу умову => ми повинні були спостерігати просідання об'ємів торгів на закінченні формування фігури, що повинно було свідчити про слабшання ведмедів, а на пробої (25,1) повинен бути різкий ріст об'ємів, тренд ламається на сильному підскокові об'ємів від биків і відповідно впавшою пропозицією від ведмедів, ... наприклад, на МБ маємо виконання цієї важливої умови?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Libo написав: Так зачем туда поехал Трамп, с каким посланием? А он сказал там только одну вещь. Глобализация это плохо, ошибка и с ней пора кончать.
Глобализация, если рассматривать ее как расширение рынков, - положительный фактор. Но на практике она свелась к переводу всего производства в Китай.
Разве? А открытие филиалов американских заводов в других частях света - Европе, Африке, Латинской Америке? Да в той же россии? И помимо производства - Шенгенская зона - это глобализация? ЗЫ. И мало ли что там сказал какой-то Трамп. Сегодня он есть, а завтра (т.е. в ноябре) - нет.
Глобализация в той или иной мере шла уже давно (Опель был куплен американцами еще до войны) Я имею в виду доведение глобализации до абсурда. С чего бы вдруг Китай стал 1-2 экономикой мира? И почему вдруг все стали такими зависимыми от состояния производства и потребления в Китае?
Libo написав: Так зачем туда поехал Трамп, с каким посланием? А он сказал там только одну вещь. Глобализация это плохо, ошибка и с ней пора кончать.
Глобализация, если рассматривать ее как расширение рынков, - положительный фактор. Но на практике она свелась к переводу всего производства в Китай.
Разве? А открытие филиалов американских заводов в других частях света - Европе, Африке, Латинской Америке? Да в той же россии? И помимо производства - Шенгенская зона - это глобализация? ЗЫ. И мало ли что там сказал какой-то Трамп. Сегодня он есть, а завтра (т.е. в ноябре) - нет.
Глобализация - это всем давно известная монополизация. Только монополизация планетарная, в супермасштабе. Монополизация - враг экономики любой. При ней парализованы все экономические законы, управление экономкой становится - ручное - управляется мир хозяином ТНК. Это анти -капитализм. Все, что есть хорошее и путевое в капитализме перестает работать Когда мировое благополучие зависит от 1 , 2 или 3 человек - это очень опасно. Тем более этими людьми двигают не здоровые инстинкты и рефлексы, тем более не высокодуховные стремления, а гипертрофированная болезненна алчность. То есть не здоровая ущербная психика "хозяина" и полная бесконтрольность.
Serg-ik написав: Вы не подскажете, АТБ или какие другие сетевые магазины хлебушек за крипту продают? Или может несетевые продают? Кто бензин за крипту продаст? Кто из застройщиков готов криптой принять оплату новостроя?