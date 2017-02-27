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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 431643174318431943204321>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 184
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
46
27.01-27.5
14%
25
27.51-28.0
9%
17
выше 28
30%
55
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:38

  Вкладчик1234 написав:
  сірий написав:І взагалі, П'ЯТНИЦЯ, а двіж слабкуватий

Все уже мысленно на отдыхе или карантине

Я бы сказал -на валерьянке и алкоголе
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

stryzhko написав:
qreaton написав:А мне купить нужно, выглядываю своего лося(((

По 26.4 в Альфі і по дощу мокнути не треба. Чи то дорого?
Ні, не дорого. Але загалом, дуже боляче, бо ніяк не можу отямитись. Мав надію, кожен день, що буде "покращення", та й встряв. Не маю волі зафіксувати збиток. Але мій лося вже зачекався.

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Востаннє редагувалось qreaton в П'ят 13 бер, 2020 13:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:38

  сірий написав:І взагалі, П'ЯТНИЦЯ, а двіж слабкуватий

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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:38

Розвертайте вже на 24-25 за $ :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:Я понимаю, если бы я все же купил доллары на гривню, отложенную на погашение кредита.
Тогда может и слил бы, а скорее держал бы до 25-го.

В точку. Знову полежить на поточному, чомусь здається що значно вище 26.35 25-го не буде. А якщо й так, то все одно гроші банка й недоотриманого прибутку не шкода.
Востаннє редагувалось stryzhko в П'ят 13 бер, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:39

  lapay написав:
  proftpd66 написав:в почему тогда на верх идем?

Тому що НБУ не має мети, поки що, стабілізувати курс, поки не видохлись покупці.



а как они выдохнуться, если они сами будут подливать топливо при погашении ОВГЗ ? :D
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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у кого какие мысли, нужно купить крупную сумму в период 13-25, исходя из графика погашений, в какой день лучше сделать закуп? раньше смотрел на 25 число, сейчас чтото стремно ждать. Вот в таблице указано 25.03/01.04, покупку нужно сделать ДО этих дат или включительно (чтоб не нарваться на спрос нерезов на выход?) Кто то может описать как выглядит процесс выхода из ОВГЗ пошагово?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex6 написав:а как они выдохнуться, если они сами будут подливать топливо при погашении ОВГЗ ?

Це треба у Маркарової спитати, яка їх наплодила.
Спочатку, думаю, будуть впихувати нові ОВДП держбанкам, поки немає відтоку і відсотки по вкладам не підвищили. Далі як карта ляже.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:48

36 млн это много чтобы курс улетел ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lapay написав:держбанкам


а вы уверенны что ОВДПшные спекули еще не вышли или они Вас с Нами ждали .. :mrgreen: :mrgreen:


Мне кажется на МОМЕНТЕ Плавная девальвация Нацвалюты. Возможно НБУ качнет "вверх" еще пред траншем МВФ (по лучшему сценарию в мае). А сейчас наблюдаем. :roll:
Востаннє редагувалось vitto_ks_UA в П'ят 13 бер, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
vitto_ks_UA
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