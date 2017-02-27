Я бы сказал -на валерьянке и алкоголе
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:38
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ні, не дорого. Але загалом, дуже боляче, бо ніяк не можу отямитись. Мав надію, кожен день, що буде "покращення", та й встряв. Не маю волі зафіксувати збиток. Але мій лося вже зачекався.
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Востаннє редагувалось qreaton в П'ят 13 бер, 2020 13:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:38
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:38
Розвертайте вже на 24-25 за $
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В точку. Знову полежить на поточному, чомусь здається що значно вище 26.35 25-го не буде. А якщо й так, то все одно гроші банка й недоотриманого прибутку не шкода.
Востаннє редагувалось stryzhko в П'ят 13 бер, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:39
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
у кого какие мысли, нужно купить крупную сумму в период 13-25, исходя из графика погашений, в какой день лучше сделать закуп? раньше смотрел на 25 число, сейчас чтото стремно ждать. Вот в таблице указано 25.03/01.04, покупку нужно сделать ДО этих дат или включительно (чтоб не нарваться на спрос нерезов на выход?) Кто то может описать как выглядит процесс выхода из ОВГЗ пошагово?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це треба у Маркарової спитати, яка їх наплодила.
Спочатку, думаю, будуть впихувати нові ОВДП держбанкам, поки немає відтоку і відсотки по вкладам не підвищили. Далі як карта ляже.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:48
36 млн это много чтобы курс улетел ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а вы уверенны что ОВДПшные спекули еще не вышли или они Вас с Нами ждали ..
Мне кажется на МОМЕНТЕ Плавная девальвация Нацвалюты. Возможно НБУ качнет "вверх" еще пред траншем МВФ (по лучшему сценарию в мае). А сейчас наблюдаем.
Востаннє редагувалось vitto_ks_UA в П'ят 13 бер, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
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