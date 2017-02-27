Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:53

Напевно я чогось не розумію (мало знань). Якщо вам потрібна валюта (не для спекуляцій), то на бичому ринку найдешевше придбати її у НБУ.

Другий день на аукціоні із 200 млн викуповують лише 76 та майже 64 млн.

Після оголошення результатів аукціону другий день поспіль іде ріст курсу. Таке враження, що на аукціон ідуть ті кому дійсно потрібна валюта. А вже після спекулянти (експортери) користуються тим, що притримують валюту та розганяють її курс. Вони як бариги на базарі. Продадуть менше, але із більшим наваром.

Знову на МБ створюється навіс із валюти. Всі в ній по вуха. Коли настане різка потреба у гривні будемо мати -50/70 копійок або більше у зворотну сторону.

Як позбутись цього явища?

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!