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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43174318431943204321>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 184
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
46
27.01-27.5
14%
25
27.51-28.0
9%
17
выше 28
30%
55
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

коломойский топит со всех каналов за дефолт
так что курс не будет падать
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Напевно я чогось не розумію (мало знань). Якщо вам потрібна валюта (не для спекуляцій), то на бичому ринку найдешевше придбати її у НБУ.
Другий день на аукціоні із 200 млн викуповують лише 76 та майже 64 млн.
Після оголошення результатів аукціону другий день поспіль іде ріст курсу. Таке враження, що на аукціон ідуть ті кому дійсно потрібна валюта. А вже після спекулянти (експортери) користуються тим, що притримують валюту та розганяють її курс. Вони як бариги на базарі. Продадуть менше, але із більшим наваром.
Знову на МБ створюється навіс із валюти. Всі в ній по вуха. Коли настане різка потреба у гривні будемо мати -50/70 копійок або більше у зворотну сторону.
Як позбутись цього явища?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:53

  PS4 написав:коломойский топит со всех каналов за дефолт
так что курс не будет падать

ссылку дайте?
Вопрос: а что насчет даты Суда по ПриватБанку 16 марта 2020го?
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
vitto_ks_UA
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitto_ks_UA написав:а вы уверенны что ОВДПшные спекули еще не вышли или они Вас с Нами ждали .

Куди вийшли - з вікна офісу? Скільки продали ОВДП на вторичці, за ці дні? З боргами, ясна річ, найбільша дупа з усіх можливих. Досвід попередників їм в поміч. Звісно, експорт не впаде вдвічі, як тоді, але без МВФ не обійтись.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:57

Прогноз роста ВВП Украины на этот год понижен до 1,2%, а будет ещё и ниже скорее всего. В районе 27 грн за доллар, не ниже - объективный курс на данный момент. Жалко только наблюдать как нацбанк резервы сжигает. Осталось 1 лярд резервов.
П.с.: за такие действия Нацбанка - сажать их всех надо там. 1 лярд за 4 дня просадить из 2,2 чистых резервов и так слабо гривну девальвировать.
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:00

  Realist написав:Напевно я чогось не розумію (мало знань). Якщо вам потрібна валюта (не для спекуляцій), то на бичому ринку найдешевше придбати її у НБУ.
Другий день на аукціоні із 200 млн викуповують лише 76 та майже 64 млн.
Після оголошення результатів аукціону другий день поспіль іде ріст курсу. Таке враження, що на аукціон ідуть ті кому дійсно потрібна валюта. А вже після спекулянти (експортери) користуються тим, що притримують валюту та розганяють її курс. Вони як бариги на базарі. Продадуть менше, але із більшим наваром.
Знову на МБ створюється навіс із валюти. Всі в ній по вуха. Коли настане різка потреба у гривні будемо мати -50/70 копійок або більше у зворотну сторону.
Як позбутись цього явища?

Не выходить с интервенциями, не лить миллиард. Дождаться, пока курс не уйдет на 30, потом подзажать ликвидность и выйти с аукционами. Тогда все побегут сдавать доллар, пока курс высокий. НБУ получил бы больше гривны за свой миллиард и проучил бы спекулянтов-паникеров, чтобы в следующий раз так резво не стартовали.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:00

  lapay написав:
  vitto_ks_UA написав:а вы уверенны что ОВДПшные спекули еще не вышли или они Вас с Нами ждали .

Куди вийшли - з вікна офісу? Скільки продали ОВДП на вторичці, за ці дні? З боргами, ясна річ, найбільша дупа з усіх можливих. Досвід попередників їм в поміч. Звісно, експорт не впаде вдвічі, як тоді, але без МВФ не обійтись.

а что ОВДП нельзя кому то перепродать (с дисконтом например) ?
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
vitto_ks_UA
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Алексей Блинов написал :
Сегодня Украина по графику должна перечислить МВФ эквивалент 410 млн. долларов. После этого золотовалютные резервы упадут ниже 25 млрд. долларов, чистые резервы - ниже 16 млрд. доллларов (уровень конца 2019 года).
На том практически завершаются выплаты по валютным долгам государства в І квартале. Как видно на графике ниже, есть два ключевых погашения еврооблигаций. Майское вполне понятно как мы пройдем. Кто не в курсе - можно изучить опыт ІІ квартала 2019 года: кто кому дал гривню, кто кому ее обменял на валюту... Валютные ОВГЗ - весьма особенная история (ставки, конечно, придется повысить).
А вот к сентябрю нужно обеспечить внешнее финансирование. И чем раньше - тем лучше.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0824287060

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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:04

Expert100500
Графік можна дивитись тут:
https://www.investing.com/currencies/usd-uah-chart
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:05

  PS4 написав:коломойский топит со всех каналов за дефолт
так что курс не будет падать

Если солидные люди,то не ловите блох,не дергайтесь,а бодро шагайте в ногу с победителями-Беней и его марионеткой.Потом большими сеньорами,лендлордами и рантье станете.Это Украина-страна выдающихся,исключительных возможностей.
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