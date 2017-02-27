RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4318431943204321>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 184
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
46
27.01-27.5
14%
25
27.51-28.0
9%
17
выше 28
30%
55
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

promyshlennik
Всі бути розумними не можуть бути від природи. Зараз дурні, хто здають, а розумні, що купують. При ревальвації дурні будуть купувати, а інші здавати. І так по кругу.
stryzhko
 
Повідомлень: 895
З нами з: 04.10.16
Подякував: 219 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:09

Сейчас все объективные причины только для девальвации гривны. Даже для стабилизации гривны на теперешнем уровне - очень спорно.
promyshlennik
 
Повідомлень: 13
З нами з: 27.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:10

  stryzhko написав:Приєднався до компанії поважного zzzzzz. Позбувся по 26.35 купленого в Альфі в понеділок по 25.1. З 4-х в черзі всі здавали, можливо так співпало, мабуть купляти будуть по 27. Пішов виглядати лося)))



Лось - это редкое животное занесенное в красную книгу, с ним надо обходиться бережно, вовремя подкармливать, что-бы он вырос до хороших размеров, а только потом резать . Резать маленьких лосей это безнравственно и жестоко :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37409
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3600 раз.
Подякували: 9396 раз.
 
Профіль
46
13
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Як позбутись цього явища?

Есть только один способ - отменить торги и все операции валютообмена проводить через НБУ по установленному им курсу.
Пока есть рынок, на нем действуют, в числе прочих, и психологические факторы, вызывающие колебания.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4707
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2256 раз.
Подякували: 5175 раз.
 
Профіль
7
5
9
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:15

  Vlad442 написав:
  Realist написав:Напевно я чогось не розумію (мало знань). Якщо вам потрібна валюта (не для спекуляцій), то на бичому ринку найдешевше придбати її у НБУ.
Другий день на аукціоні із 200 млн викуповують лише 76 та майже 64 млн.
Після оголошення результатів аукціону другий день поспіль іде ріст курсу. Таке враження, що на аукціон ідуть ті кому дійсно потрібна валюта. А вже після спекулянти (експортери) користуються тим, що притримують валюту та розганяють її курс. Вони як бариги на базарі. Продадуть менше, але із більшим наваром.
Знову на МБ створюється навіс із валюти. Всі в ній по вуха. Коли настане різка потреба у гривні будемо мати -50/70 копійок або більше у зворотну сторону.
Як позбутись цього явища?

Не выходить с интервенциями, не лить миллиард. Дождаться, пока курс не уйдет на 30, потом подзажать ликвидность и выйти с аукционами. Тогда все побегут сдавать доллар, пока курс высокий. НБУ получил бы больше гривны за свой миллиард и проучил бы спекулянтов-паникеров, чтобы в следующий раз так резво не стартовали.

НБУ не барига. Йому все одно скільки він отримає гривень за долар. Він ці гривні і так друкує при купівлі долара або стерилізує при продажі.
Ліквідність якраз і зажимається викупом долара кожного дня. Подивіться на пости Сови.
При вашому варіанті розвитку подій крім спекулянтів постраждають всі. І серед них більшість яка ні в чому не винна і наповнює бюджет своїми податками. Більшість у якої контракти або зобов'язання розраховані при певному курсі. Чому за дії одного повинні страждати десятеро?
Бізнесу потрібен час для адаптації і НБУ його надає.
Ваші рекомендації не підходять.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 774
З нами з: 23.01.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:18

Вони і весь час були ... Але ж все одно є персонажі ( і тут ) - які при падінні волають , при рості - страждають . Умовляють всіх брати приклад з себе . Апологети гривневих депозитів . Вершники гривневого апокаліпсису ... Кожен має свою тактику і стратегію . Виграє в результаті , чи програє - час показує ...
Puente
 
Повідомлень: 2645
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:22

  vitto_ks_UA написав:
  PS4 написав:коломойский топит со всех каналов за дефолт
так что курс не будет падать

ссылку дайте?
Вопрос: а что насчет даты Суда по ПриватБанку 16 марта 2020го?

включи телевизор
PS4
 
Повідомлень: 242
З нами з: 26.12.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:24

  Сибарит написав:
  Realist написав:Як позбутись цього явища?

Есть только один способ - отменить торги и все операции валютообмена проводить через НБУ по установленному им курсу.
Пока есть рынок, на нем действуют, в числе прочих, и психологические факторы, вызывающие колебания.

Вернуть статью за валютные операции.И конечно же расстрелы,куда же без них.
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 737
З нами з: 08.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

бидов по грн ОВГЗ нет!!!!
только 1 физик выставил пару минимальных бидов по 18% дозодности
https://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp


а тем временем НБУ понизил учетную ставку

думаю, покупатели грн овзг появятся при ставке 25%
PS4
 
Повідомлень: 242
З нами з: 26.12.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:27

  PS4 написав:бидов по грн ОВГЗ нет!!!!
только 1 физик выставил пару минимальных бидов по 18% дозодности

:)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10746
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6598 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 4318431943204321>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, antey1969, АндрейМ, Diego_special, lapay, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1709, 1710, 1711
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17109 2148536
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 12:59
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1524656
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1478
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.