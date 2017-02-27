stryzhko написав:Приєднався до компанії поважного zzzzzz. Позбувся по 26.35 купленого в Альфі в понеділок по 25.1. З 4-х в черзі всі здавали, можливо так співпало, мабуть купляти будуть по 27. Пішов виглядати лося)))
Лось - это редкое животное занесенное в красную книгу, с ним надо обходиться бережно, вовремя подкармливать, что-бы он вырос до хороших размеров, а только потом резать . Резать маленьких лосей это безнравственно и жестоко
Есть только один способ - отменить торги и все операции валютообмена проводить через НБУ по установленному им курсу. Пока есть рынок, на нем действуют, в числе прочих, и психологические факторы, вызывающие колебания.
Realist написав:Напевно я чогось не розумію (мало знань). Якщо вам потрібна валюта (не для спекуляцій), то на бичому ринку найдешевше придбати її у НБУ. Другий день на аукціоні із 200 млн викуповують лише 76 та майже 64 млн. Після оголошення результатів аукціону другий день поспіль іде ріст курсу. Таке враження, що на аукціон ідуть ті кому дійсно потрібна валюта. А вже після спекулянти (експортери) користуються тим, що притримують валюту та розганяють її курс. Вони як бариги на базарі. Продадуть менше, але із більшим наваром. Знову на МБ створюється навіс із валюти. Всі в ній по вуха. Коли настане різка потреба у гривні будемо мати -50/70 копійок або більше у зворотну сторону. Як позбутись цього явища?
Не выходить с интервенциями, не лить миллиард. Дождаться, пока курс не уйдет на 30, потом подзажать ликвидность и выйти с аукционами. Тогда все побегут сдавать доллар, пока курс высокий. НБУ получил бы больше гривны за свой миллиард и проучил бы спекулянтов-паникеров, чтобы в следующий раз так резво не стартовали.
НБУ не барига. Йому все одно скільки він отримає гривень за долар. Він ці гривні і так друкує при купівлі долара або стерилізує при продажі. Ліквідність якраз і зажимається викупом долара кожного дня. Подивіться на пости Сови. При вашому варіанті розвитку подій крім спекулянтів постраждають всі. І серед них більшість яка ні в чому не винна і наповнює бюджет своїми податками. Більшість у якої контракти або зобов'язання розраховані при певному курсі. Чому за дії одного повинні страждати десятеро? Бізнесу потрібен час для адаптації і НБУ його надає. Ваші рекомендації не підходять.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Вони і весь час були ... Але ж все одно є персонажі ( і тут ) - які при падінні волають , при рості - страждають . Умовляють всіх брати приклад з себе . Апологети гривневих депозитів . Вершники гривневого апокаліпсису ... Кожен має свою тактику і стратегію . Виграє в результаті , чи програє - час показує ...
Есть только один способ - отменить торги и все операции валютообмена проводить через НБУ по установленному им курсу. Пока есть рынок, на нем действуют, в числе прочих, и психологические факторы, вызывающие колебания.
Вернуть статью за валютные операции.И конечно же расстрелы,куда же без них.