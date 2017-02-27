В Китае резкое сокращение, я про них.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:28
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:29
Какой рост ВВП ? Они там все смешные счетоводы. Импорт хлоп, розница хлоп, заробитчане хлоп. Они там в окно выглядывали ?)))
Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко считает необходимым закрыть границы и изолировать Украину во избежание распространения пандемии коронавируса Covid-19 по всей стране.
"На сегодняшний день я не вижу альтернативы, кроме полного закрытия границ. Только так мы сможем не допустить распространения вируса. Надеюсь, это решение будет принято сегодня на заседании СНБО", - отметил он.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 13 бер, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Одессе курс пока что 26,25 на 26,5. Сдавать, я думаю, еще рано. 13 марта Национальный банк Украины (НБУ) проводит валютный аукцион, на котором уже продал $63,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что при общем объеме заявок со стороны участников рынка в размере $98,1 млн, удовлетворены заявки на $63,7. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,03 грн/$, что на 22 копейки больше вчерашнего средневзвешенного курса.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:30
Уже на блумберге рисуют карту, где везде валится фонда, а у нас ПФТС токо на 0.32%. И у Бацьки еще не валится. Мы - оплот стабильности!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
межбанк вверх 26,12/26,16
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:34
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:34
Я про інше. Про наш дуалізм в контексті росту курсу та пониження облікової ставки.
Ми намагаємось в економічній сфері поводитись як цивілізований світ проте не вирішили проблеми ризиків, корупції та жахливої доларизації економіки.
Ця доларизації є наслідком ризиків які присутні в Україні.
В цьому контексті все це нагадує принцип невизначеності у квантовій фізиці. Якщо ми намагаємось запустити економіку країни за допомогою зниження облікової ставки, то обов'язково отримуємо волатильність на валютному напрямку і навпаки.
Я не маю економічної освіти і не розумію всього. Про те я бачу що за майже 30 років в цьому плані нічого не змінилось. Також не розумію, чому жоден із керівників НБУ не вийде до преси та не скаже відверто. Все що ми зараз маємо це наслідок присутності на вищих керівних посадах в країні ідіотів та маніпуляції їхніми діями всім відомих олігархів. Для того щоб НБУ зміг додати стабільності країні потрібно: 1,2,3... і перелічити все.
Потрібно показати які карти є на руках, а не блефувати, що все буде добра. Все розрулимо. І так майже 30 років...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тоді заробітчани освоять метод перетину кордону грузинським Карлсоном.
Простіше кажучи - знесуть все до ... матері.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:36
В пятницу, 13 марта, чешское правительство объявило, что в связи с угрозой коронавируса с 16 марта в стране вводится полный запрет на въезд иностранцев на территорию Чехии и на выезд чехов за границу.
Сейчас вся Европа, чувствую, замрёт на несколько недель. Не повезло тем, кто в дороге, попадос.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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