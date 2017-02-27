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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4318431943204321

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 184
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
46
27.01-27.5
14%
25
27.51-28.0
9%
17
выше 28
30%
55
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:28

  freeze написав:Резкое сокращение ? Вообще-то все графики показывают резкое увеличение, и каждый день бьёт рекорды предыдущего.

В Китае резкое сокращение, я про них.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:29

  promyshlennik написав:Прогноз роста ВВП Украины на этот год понижен до 1,2%, а будет ещё и ниже скорее всего.


Какой рост ВВП ? Они там все смешные счетоводы. Импорт хлоп, розница хлоп, заробитчане хлоп. Они там в окно выглядывали ?)))

Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко считает необходимым закрыть границы и изолировать Украину во избежание распространения пандемии коронавируса Covid-19 по всей стране.
"На сегодняшний день я не вижу альтернативы, кроме полного закрытия границ. Только так мы сможем не допустить распространения вируса. Надеюсь, это решение будет принято сегодня на заседании СНБО", - отметил он.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 13 бер, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Одессе курс пока что 26,25 на 26,5. Сдавать, я думаю, еще рано. 13 марта Национальный банк Украины (НБУ) проводит валютный аукцион, на котором уже продал $63,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что при общем объеме заявок со стороны участников рынка в размере $98,1 млн, удовлетворены заявки на $63,7. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,03 грн/$, что на 22 копейки больше вчерашнего средневзвешенного курса.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:30

Уже на блумберге рисуют карту, где везде валится фонда, а у нас ПФТС токо на 0.32%. И у Бацьки еще не валится. Мы - оплот стабильности!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

межбанк вверх 26,12/26,16
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:34

  PS4 написав:коломойский топит со всех каналов за дефолт
так что курс не будет падать

Я помню, он в мае прошлого года начал топить за дефолт и курс после этого упал.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:34

  Сибарит написав:
  Realist написав:Як позбутись цього явища?

Есть только один способ - отменить торги и все операции валютообмена проводить через НБУ по установленному им курсу.
Пока есть рынок, на нем действуют, в числе прочих, и психологические факторы, вызывающие колебания.

Я про інше. Про наш дуалізм в контексті росту курсу та пониження облікової ставки.
Ми намагаємось в економічній сфері поводитись як цивілізований світ проте не вирішили проблеми ризиків, корупції та жахливої доларизації економіки.
Ця доларизації є наслідком ризиків які присутні в Україні.
В цьому контексті все це нагадує принцип невизначеності у квантовій фізиці. Якщо ми намагаємось запустити економіку країни за допомогою зниження облікової ставки, то обов'язково отримуємо волатильність на валютному напрямку і навпаки.
Я не маю економічної освіти і не розумію всього. Про те я бачу що за майже 30 років в цьому плані нічого не змінилось. Також не розумію, чому жоден із керівників НБУ не вийде до преси та не скаже відверто. Все що ми зараз маємо це наслідок присутності на вищих керівних посадах в країні ідіотів та маніпуляції їхніми діями всім відомих олігархів. Для того щоб НБУ зміг додати стабільності країні потрібно: 1,2,3... і перелічити все.
Потрібно показати які карти є на руках, а не блефувати, що все буде добра. Все розрулимо. І так майже 30 років...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко считает необходимым закрыть границы и изолировать Украину во избежание распространения пандемии коронавируса Covid-19 по всей стране.
"На сегодняшний день я не вижу альтернативы, кроме полного закрытия границ. Только так мы сможем не допустить распространения вируса. Надеюсь, это решение будет принято сегодня на заседании СНБО", - отметил он.

Тоді заробітчани освоять метод перетину кордону грузинським Карлсоном. :)
Простіше кажучи - знесуть все до ... матері.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:36

В пятницу, 13 марта, чешское правительство объявило, что в связи с угрозой коронавируса с 16 марта в стране вводится полный запрет на въезд иностранцев на территорию Чехии и на выезд чехов за границу.

Сейчас вся Европа, чувствую, замрёт на несколько недель. Не повезло тем, кто в дороге, попадос.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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