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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:16
kluychkooleg написав:
13:55 Вышел Нацбанк с продажей по 26,15. Выставленные им 50 млн. долларов расхватали за 5 минут.
А по 26,03 им было дорого
Вот это и непонятно.
Ссылка Сибарита на психологию как-то не убеждает.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:20
сірий написав:
ЦІКАВО , А Є ТУТ БАЖАЮЧІ СКУПИТИСЬ ПА 26,4-5
Если бы в П24 стоял курс 26.4 - купил бы немного
Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:21
komp написав: сірий написав:
ЦІКАВО , А Є ТУТ БАЖАЮЧІ СКУПИТИСЬ ПА 26,4-5
Є бажаючі продатись по 25.9!
я ризикую своїми, а не мелю аби шо.
А ЩО ДО ПИТАННЯ, ВОНО ЗАЛИШАЄТЬСЯ ВІДКРИТИМ!
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:22
Starikan написав: kluychkooleg написав:
13:55 Вышел Нацбанк с продажей по 26,15. Выставленные им 50 млн. долларов расхватали за 5 минут.
А по 26,03 им было дорого
Вот это и непонятно.
Ссылка Сибарита на психологию как-то не убеждает.
Я свою версию изложил здесь в 15:05
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:23
asti написав:
А вы не догадываетесь?!
Давайте я задам вам (и всем) встречный вопрос: а почему при заявленном предложении в 200 млн долларов, и спросе всего в 98 НБУ продает только 63,7...? Почему отсечку ставят на уровне 26,03, а не 25,95, 25,97, да на крайний случай 26 ровно, ведь объем предложенный на аукционе вполне позволял удовлетворить ВСЕ заявки!
Ответ очевиден: НБУ вернулся к тактике ползучего роста курса, которая уже была отработана летом 18 года, когда курс за 2 месяца вырос на 2 гривны. Тогда НБУ также намеренно не удовлетворял весь спрос (хотя мог это сделать!) каждый раз оставляя на рынке около трети неудовлетворенных заявок, которые выходя затем на межбанк толкали курс вверх, что и произошло сегодня. Не ждите больших откатов, господа!
Курс повышают для экпортеров? Или для второй волны захода в ОВГЗ? Судя по тому, что нерезы не беспокоятся по поводу роста курса и не спешат выходить, возможно, знают, что он ещё понизится?
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:23
Востаннє редагувалось Starikan
в П'ят 13 бер, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:23
сірий написав:
ЦІКАВО , А Є ТУТ БАЖАЮЧІ СКУПИТИСЬ ПА 26,4-5
Звичайно. От тільки де гривню взяти? Ми ж не можемо взяти кредити овернайт як це роблять банки. Не питання курсу по якому купляти долар. Питання наявності вільної гривні та її альтернативної вартості.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:25
вау
Востаннє редагувалось Serg-ik
в П'ят 13 бер, 2020 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:25
Starikan написав: kluychkooleg написав:
13:55 Вышел Нацбанк с продажей по 26,15. Выставленные им 50 млн. долларов расхватали за 5 минут.
А по 26,03 им было дорого
Вот это и непонятно.
Ссылка Сибарита на психологию как-то не убеждает.
Психология тут не при чём. Холодный расчет НБУ.
Почитайте мои опусы выше для разнообразия//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:28
Вкладчик1234 написав:
На аукционе государство сыграло в "хорошего и плохого полицейского":
1. НБУ даёт аукцион, курс-объём, всем должно хватить ("хороший полицейский")
2. Свои (предположительно госы) дают заявки на выкуп ("плохие")
3. Потом от половины заявок отказываются, типа "дорого", "никому не надо по такому курсу")
А почему не было других заявок?
Если эти "другие" были просто похерены, это бы 100% выплыло наружу.
Поэтому объяснение не принимается.
Чому бідний? - Тому що дурний
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