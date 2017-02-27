asti написав:

А вы не догадываетесь?!Давайте я задам вам (и всем) встречный вопрос: а почему при заявленном предложении в 200 млн долларов, и спросе всего в 98 НБУ продает только 63,7...? Почему отсечку ставят на уровне 26,03, а не 25,95, 25,97, да на крайний случай 26 ровно, ведь объем предложенный на аукционе вполне позволял удовлетворить ВСЕ заявки!Ответ очевиден: НБУ вернулся к тактике ползучего роста курса, которая уже была отработана летом 18 года, когда курс за 2 месяца вырос на 2 гривны. Тогда НБУ также намеренно не удовлетворял весь спрос (хотя мог это сделать!) каждый раз оставляя на рынке около трети неудовлетворенных заявок, которые выходя затем на межбанк толкали курс вверх, что и произошло сегодня. Не ждите больших откатов, господа!