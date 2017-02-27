hxbbgaf написав:Рубль на 3 рубля укрепился. Где они бабло берут при таких ценах не нефть?
У них "подушка" резервов накоплена была около 580 ярдов баксов. Вот и сливают, чтобы показать, как Царь умело страной руководит! Чисто внутренняя политика, направленная на рядового россиянина. Пусть хоть нефть по 1 доллару будет, но авторитет Царя нельзя ронять!
Может быть, такой страной только такой Царь и может руководить
hxbbgaf написав:Рубль на 3 рубля укрепился. Где они бабло берут при таких ценах не нефть?
У них "подушка" резервов накоплена была около 580 ярдов баксов. Вот и сливают, чтобы показать, как Царь умело страной руководит! Чисто внутренняя политика, направленная на рядового россиянина. Пусть хоть нефть по 1 доллару будет, но авторитет Царя нельзя ронять!
Посмотрим в следующий четверг их статистику по ЗВР за неделю, будет крайне интересно.
hxbbgaf написав:Рубль на 3 рубля укрепился. Где они бабло берут при таких ценах не нефть?
Они ухитрились частично восстановить резервный фонд даже в условиях "санкций". Им даже ЗВР (равный саудовскому) пока можно не трогать.
Та да, все об этом молчат, но санкций уже года полтора как нету, они набираются в долг под небольшой процент и сами еще летом прошлого года признавались, что спешат набраться до усиления санкций (то есть и не скрывают, что планируют бузить). А запад это все осознает и финансирует нового гитлера. Рублевыми фондами курс не спасешь, а вся валюта входит в ЗВР.
hxbbgaf написав:Рубль на 3 рубля укрепился. Где они бабло берут при таких ценах не нефть?
Там ЦБ заливает миллиардами каждый день.
В баксах вроде даже меньше чем НБУ сливает.
Банк России продает валюту в объеме примерно по 3,5 миллиарда руб. в день. Банк России 11 марта продал валюту на 3,58 миллиарда руб., а 10 марта – в первый день обвала курса — продал на внутреннем рынке валюту на 3,61 миллиарда руб. согласно данным регулятора.