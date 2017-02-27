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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4324432543264327>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 184
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
46
27.01-27.5
14%
25
27.51-28.0
9%
17
выше 28
30%
55
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:29

  Realist написав:
  сірий написав:ЦІКАВО , А Є ТУТ БАЖАЮЧІ СКУПИТИСЬ ПА 26,4-5

Звичайно. От тільки де гривню взяти? Ми ж не можемо взяти кредити овернайт як це роблять банки. Не питання курсу по якому купляти долар. Питання наявності вільної гривні та її альтернативної вартості.

Зараз гривні більше ніж достатньо.
-8березня гарно наторгували
-продуктові зараз теж "виносять" на ура
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:31

  yuri_m написав:
  hxbbgaf написав:Рубль на 3 рубля укрепился. Где они бабло берут при таких ценах не нефть?
У них "подушка" резервов накоплена была около 580 ярдов баксов. Вот и сливают, чтобы показать, как Царь умело страной руководит! Чисто внутренняя политика, направленная на рядового россиянина. Пусть хоть нефть по 1 доллару будет, но авторитет Царя нельзя ронять!

Может быть, такой страной только такой Царь и может руководить :?: :wink:
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:33

  komp написав:
  hxbbgaf написав:Рубль на 3 рубля укрепился. Где они бабло берут при таких ценах не нефть?

Там ЦБ заливает миллиардами каждый день.


В баксах вроде даже меньше чем НБУ сливает.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:33

  yuri_m написав:
  hxbbgaf написав:Рубль на 3 рубля укрепился. Где они бабло берут при таких ценах не нефть?
У них "подушка" резервов накоплена была около 580 ярдов баксов. Вот и сливают, чтобы показать, как Царь умело страной руководит! Чисто внутренняя политика, направленная на рядового россиянина. Пусть хоть нефть по 1 доллару будет, но авторитет Царя нельзя ронять!

Посмотрим в следующий четверг их статистику по ЗВР за неделю, будет крайне интересно.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:35

  Starikan написав:
  hxbbgaf написав:Рубль на 3 рубля укрепился. Где они бабло берут при таких ценах не нефть?

Они ухитрились частично восстановить резервный фонд даже в условиях "санкций".
Им даже ЗВР (равный саудовскому) пока можно не трогать.

А чего ухитряться, у них профицитный торговый баланс(по крайней мере пока был), и на этом фоне они выкупали валюту с рынка чтоб рубль не ревальвировал.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:35

  asti написав:]Ну где ж на две?! Неделю назад ( в это время) курс был уже 25


Не был. 7-го числа, опт, продажа 24.83, сейчас 26.65.
+ 1.82
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:37

Курс на сейчас:

Харьков 26.40 - 26.64 (утром 26.30 - 26.55),
большинство предложений покупки-продажи доллара: 26.40 - 26.65/26.70 (Опт).
Диапазон розничных предложений (экв. до 500 USD): 26.20/26.30 - 26.70/26.80

Сумы 26.20 - 26.60 (26.20 - 26.50)
Полтава 26.20 - 26.50/26.60 (26.25 - 26.50)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:41

  Starikan написав:
  hxbbgaf написав:Рубль на 3 рубля укрепился. Где они бабло берут при таких ценах не нефть?

Они ухитрились частично восстановить резервный фонд даже в условиях "санкций".
Им даже ЗВР (равный саудовскому) пока можно не трогать.

Та да, все об этом молчат, но санкций уже года полтора как нету, они набираются в долг под небольшой процент и сами еще летом прошлого года признавались, что спешат набраться до усиления санкций (то есть и не скрывают, что планируют бузить). А запад это все осознает и финансирует нового гитлера.
Рублевыми фондами курс не спасешь, а вся валюта входит в ЗВР.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:47

hxbbgaf
Полная чушь, вы можете сказать каких конкретно "санкций нет"? Что конкретно отменили.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:48

  Shram написав:
  komp написав:
  hxbbgaf написав:Рубль на 3 рубля укрепился. Где они бабло берут при таких ценах не нефть?

Там ЦБ заливает миллиардами каждый день.

В баксах вроде даже меньше чем НБУ сливает.

Банк России продает валюту в объеме примерно по 3,5 миллиарда руб. в день.
Банк России 11 марта продал валюту на 3,58 миллиарда руб., а 10 марта – в первый день обвала курса — продал на внутреннем рынке валюту на 3,61 миллиарда руб. согласно данным регулятора.

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3247695
Данные по операциям Банка России на внутреннем валютном рынке (ежедневно)
12.03.2020 —
11.03.2020 —
10.03.2020 —
https://www.cbr.ru/hd_base/valintbr/valvol_day/
В том-то и беда, что ни ЦБ, ни Минфин фактически не расходует резервы, даже не пытаясь заливать пожар.
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