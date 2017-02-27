Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:07

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................13.03.2020................16.03.2020дата розрахунку...............12.03.2020................13.03.2020Євро .................................29,054.......................28,9901Долар США........................25,858......................После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.Открылись на 9 копеек выше вчерашнего закрытия. Почти до 11 умеренно росли, прибавив 2.5 копейки. После этого НБУ объявил аукцион. На этот раз на аукцион выделено больше времени, заявки следует подать до 12-30. Уход на аукцион части покупателей спровоцировал снижение на 7.5 копеек минут за 40. После этого остановились с широким спредом, ожидая результаты аукциона.На аукционе продали 63.7 млн, удовлетворив около 2/3 заявок. Несмотря на более поздний аукцион, спустя некоторое время после его окончания опять появился спрос, и курс уверенно пополз вверх. К 15-20 преодолели 13 копеек (символично для пятницы 13). Относительно небольшой послеполуденный рост средневзвешенного говорит о том, что объем послеобеденных покупок был меньше, чем в предыдущие дни, но регулятору, похоже, опять пришлось сдерживать.Официальный курс встретили котировками 26.1600 - 26.1900. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 17 копеек относительно вчерашнего закрытия.Появление покупателей, готовых покупать дороже, чем на аукционе после наглых ставок на самом аукционе, проще всего объяснить тем, что это разные покупатели. Большая доля отсеченных заявок возникает из-за того, что банки могут подавать больше одной заявки. Например, некий банк видит, что ему обязательно нужно купить Х млн, желательно купить еще У, на у если прокатит шара, то можно дорать еще Т. Так заявки и выставляются: Х по 26.04, У по 26.03 и Т по 25.95. Эти Т на рынок уже не возвращаются. Покупатели после обеда появляются новые. Скорее всего, из-за достаточно динамичного роста, пытаются покупать в день получения гривны, а не традиционно на следующий день с утра. Это вполне может объяснить поздние выходы. Напомню, что по информации об оборотах среды, основными игроками сейчас стали сами банки, а не их клиенты.Понимаю, что без поиска злого умысла объяснение выглядит скучным, но уж извинитеЭтот день в истории:2019 - 26.7029 (+35) -622018 - 25.9159 (-1) +172017 - 26.8946 (+8)2016 - 26.0200 (+18)Сегодня впервые вышли выше графика 18 года.