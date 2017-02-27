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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4324432543264327

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 184
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
46
27.01-27.5
14%
25
27.51-28.0
9%
17
выше 28
30%
55
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:48

zzzzzz

где свобода передвижения?
зачем Вам при такой ситуации доллар и евро?
за них же ничего не купишь в Украине
непонятно почему опять пошли вверх?
я ожидал отскок в район двадцати пяти...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:52

Так и получилось.Отскок к 26.25
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:00

Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні.
Вопрос на засыпку, это будет касаться водителей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток.
хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex_dvornichenko написав:что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?

делали и много раз. и каждый раз там ничего нет, еще с 2006 года
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:07

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................13.03.2020................16.03.2020
дата розрахунку...............12.03.2020................13.03.2020
Євро .................................29,054.......................28,9901
Долар США........................25,858......................26,089
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Открылись на 9 копеек выше вчерашнего закрытия. Почти до 11 умеренно росли, прибавив 2.5 копейки. После этого НБУ объявил аукцион. На этот раз на аукцион выделено больше времени, заявки следует подать до 12-30. Уход на аукцион части покупателей спровоцировал снижение на 7.5 копеек минут за 40. После этого остановились с широким спредом, ожидая результаты аукциона.
На аукционе продали 63.7 млн, удовлетворив около 2/3 заявок. Несмотря на более поздний аукцион, спустя некоторое время после его окончания опять появился спрос, и курс уверенно пополз вверх. К 15-20 преодолели 13 копеек (символично для пятницы 13). Относительно небольшой послеполуденный рост средневзвешенного говорит о том, что объем послеобеденных покупок был меньше, чем в предыдущие дни, но регулятору, похоже, опять пришлось сдерживать.
Официальный курс встретили котировками 26.1600 - 26.1900. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 17 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Появление покупателей, готовых покупать дороже, чем на аукционе после наглых ставок на самом аукционе, проще всего объяснить тем, что это разные покупатели. Большая доля отсеченных заявок возникает из-за того, что банки могут подавать больше одной заявки. Например, некий банк видит, что ему обязательно нужно купить Х млн, желательно купить еще У, на у если прокатит шара, то можно дорать еще Т. Так заявки и выставляются: Х по 26.04, У по 26.03 и Т по 25.95. Эти Т на рынок уже не возвращаются. Покупатели после обеда появляются новые. Скорее всего, из-за достаточно динамичного роста, пытаются покупать в день получения гривны, а не традиционно на следующий день с утра. Это вполне может объяснить поздние выходы. Напомню, что по информации об оборотах среды, основными игроками сейчас стали сами банки, а не их клиенты.
Понимаю, что без поиска злого умысла объяснение выглядит скучным, но уж извините :)

Этот день в истории:
2019 - 26.7029 (+35) -62
2018 - 25.9159 (-1) +17

2017 - 26.8946 (+8)
2016 - 26.0200 (+18)
Сегодня впервые вышли выше графика 18 года.
Сибарит
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  #<1 ... 4324432543264327
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