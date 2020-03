Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:56

change_pm написав: s0v7a написав: [size=120]

Вітаюсь совсіма!

Все робиться проти працюючого в Україні пересічного!



Може знайдеться хтось, хто буде казати що я не маю рації?



Підтримаю Вас. І ще добавлю, що Україна не виняток. В більшості країн світу, проблеми пересічних, то є проблеми пересічних.



Великому капіталу на проблеми пересічних начхати! Підтримаю Вас. І ще добавлю, що Україна не виняток. В більшості країн світу, проблеми пересічних, то є проблеми пересічних.

Це рептилоїди Це рептилоїди

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/