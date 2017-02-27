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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4326432743284329>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 185
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
47
27.01-27.5
14%
25
27.51-28.0
9%
17
выше 28
30%
55
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:44

TylerTruman_
Хорошо, кода с ростом курса растет и количество приходящей красивой бумаги.
Как-то не так обидно, если купишь дорого.
А вообще где-то же оно остановится?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:45

  Яша написав:
  komp написав:Харьков дружно прием на 26.45

хотя пора уже 26.55

*Відправлено з Чату

Днепр покупают по 26,50/55 продают 26,75 опт
Сузились до 20 копеек (при росте нормально, не так как два дня спред был 50 копеек в опте), работа идёт в обе стороны, но все-таки чуток посматривают вверх!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:50

ФГВФЛ продает 43 иконы банка-банкрота "Родовид"

Эх, жаль, не помогли иконы, а ведь риск-менедмент так на них рассчитывал.

С пятницей всех)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:50

  s0v7a написав:[size=120]
Вітаюсь совсіма!
Все робиться проти працюючого в Україні пересічного!

Може знайдеться хтось, хто буде казати що я не маю рації?


Підтримаю Вас. І ще добавлю, що Україна не виняток. В більшості країн світу, проблеми пересічних, то є проблеми пересічних.

Великому капіталу на проблеми пересічних начхати!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:52

подскажите кто использует

https://www.forex.ukrgasbank.com/trading-conditions

Там можно купить индексы DAX без плеча? Там тарифы дорогие?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:56

  change_pm написав:
  s0v7a написав:[size=120]
Вітаюсь совсіма!
Все робиться проти працюючого в Україні пересічного!

Може знайдеться хтось, хто буде казати що я не маю рації?


Підтримаю Вас. І ще добавлю, що Україна не виняток. В більшості країн світу, проблеми пересічних, то є проблеми пересічних.

Великому капіталу на проблеми пересічних начхати!

Це рептилоїди
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:57

  Libo написав:Трамп прав - с глобализацией надо кончать.
Поездили, посмотрели. Хватит уже. Лучше, чем в нашей милой Украине нет нигде.
В свое поместье на берегу Псла. Дровишек на пару лет вперед. Своя коривка, поросятка, курочки. Погреб в объеме среднего овощехранилища. И не пускать никого. Особенно мерзопакостных русских. Скоро пойдет молодая окрошечка, потом созреет вишня, выкачают первый мед, выгонят из первых фруктов …
Вся проблема в том, что эта зараза не последняя и далеко не самая страшная.
А мы самодостаточная нация.
8) 8) 8)

И шо, без интернета?
Без вконтактиков и однокласничков?
Куча бло.х.еров и ютубщиков с голоду помрут, они же, кроме словесного поноса, ничего создавать не умеют.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 13 бер, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:57

  Starikan написав:
  promyshlennik написав:Прогноз роста ВВП Украины на этот год понижен до 1,2%, а будет ещё и ниже скорее всего. В районе 27 грн за доллар, не ниже - объективный курс на данный момент. Жалко только наблюдать как нацбанк резервы сжигает. Осталось 1 лярд резервов.
П.с.: за такие действия Нацбанка - сажать их всех надо там. 1 лярд за 4 дня просадить из 2,2 чистых резервов и так слабо гривну девальвировать.

Это лично ваши данные чистых резервов?
У Нацбанка несколько другие цифры;
Чистые международные резервы Национального банка Украины за февраль выросли на 3% – до 17,3 миллиарда долларов.
Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые резервы выросли на 9,7%.
Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2020 года составили 26,6 миллиарда долларов, что на 1,3% выше показателя месяцем ранее.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46691 ... -milliarda

остальные, кроме 2,2 млрд наличными, в золоте и трешерис американских.
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:59

  Renee написав:
  alex_dvornichenko написав:Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні.
Вопрос на засыпку, это будет касаться водтелей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток.
хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?

Фуры ходят на закрытую Италию, и с ЕС и с РФ. Война войной, а обед по расписанию ...
Жить то надо ...

Перетворюємося в Північну Корею.
Це не воєнний стан бариги... Це зедемократія
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:00

  Renee написав:
  alex_dvornichenko написав:Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні.
Вопрос на засыпку, это будет касаться водителей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток.
хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?
Фуры ходят на закрытую Италию, и с ЕС и с РФ. Война войной, а обед по расписанию ...
Жить то надо ...

закрити усі кордони України для громадян інших країн
Чому бідний? - Тому що дурний
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