Днепр покупают по 26,50/55 продают 26,75 опт Сузились до 20 копеек (при росте нормально, не так как два дня спред был 50 копеек в опте), работа идёт в обе стороны, но все-таки чуток посматривают вверх!
Libo написав:Трамп прав - с глобализацией надо кончать. Поездили, посмотрели. Хватит уже. Лучше, чем в нашей милой Украине нет нигде. В свое поместье на берегу Псла. Дровишек на пару лет вперед. Своя коривка, поросятка, курочки. Погреб в объеме среднего овощехранилища. И не пускать никого. Особенно мерзопакостных русских. Скоро пойдет молодая окрошечка, потом созреет вишня, выкачают первый мед, выгонят из первых фруктов … Вся проблема в том, что эта зараза не последняя и далеко не самая страшная. А мы самодостаточная нация.
И шо, без интернета? Без вконтактиков и однокласничков? Куча бло.х.еров и ютубщиков с голоду помрут, они же, кроме словесного поноса, ничего создавать не умеют.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 13 бер, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
promyshlennik написав:Прогноз роста ВВП Украины на этот год понижен до 1,2%, а будет ещё и ниже скорее всего. В районе 27 грн за доллар, не ниже - объективный курс на данный момент. Жалко только наблюдать как нацбанк резервы сжигает. Осталось 1 лярд резервов. П.с.: за такие действия Нацбанка - сажать их всех надо там. 1 лярд за 4 дня просадить из 2,2 чистых резервов и так слабо гривну девальвировать.
Это лично ваши данные чистых резервов? У Нацбанка несколько другие цифры;
Чистые международные резервы Национального банка Украины за февраль выросли на 3% – до 17,3 миллиарда долларов. Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые резервы выросли на 9,7%. Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2020 года составили 26,6 миллиарда долларов, что на 1,3% выше показателя месяцем ранее.
alex_dvornichenko написав:Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні. Вопрос на засыпку, это будет касаться водтелей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток. хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?
Фуры ходят на закрытую Италию, и с ЕС и с РФ. Война войной, а обед по расписанию ... Жить то надо ...
Перетворюємося в Північну Корею. Це не воєнний стан бариги... Це зедемократія
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
alex_dvornichenko написав:Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні. Вопрос на засыпку, это будет касаться водителей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток. хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?
Фуры ходят на закрытую Италию, и с ЕС и с РФ. Война войной, а обед по расписанию ... Жить то надо ...
закрити усі кордони України для громадян інших країн