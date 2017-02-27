Libo написав:Трамп прав - с глобализацией надо кончать. Поездили, посмотрели. Хватит уже. Лучше, чем в нашей милой Украине нет нигде. В свое поместье на берегу Псла. Дровишек на пару лет вперед. Своя коривка, поросятка, курочки. Погреб в объеме среднего овощехранилища. И не пускать никого. Особенно мерзопакостных русских. Скоро пойдет молодая окрошечка, потом созреет вишня, выкачают первый мед, выгонят из первых фруктов … Вся проблема в том, что эта зараза не последняя и далеко не самая страшная. А мы самодостаточная нация.
И шо, без интернета? Без вконтактиков и однокласничков? Куча бло.х.еров и ютубщиков с голоду помрут, они же, кроме словесного поноса, ничего создавать не умеют.
Интернет пусть остается. И путешествовать по миру только по интернету. Ты ж раньше путешествовал по миру в Клубе путешественников с Сенкевичем и ничего, не жалеешь? Хоть что-то узнавал о мире. А мы сейчас путешествуем в реале и кроме кабаков и борделей мало что видим и мало что узнаем о новых странах. Только разные коронавирусы и триперы привозим.
alex_dvornichenko написав:Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні. Вопрос на засыпку, это будет касаться водителей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток. хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?
Здравствуйте . С машинами все в порядке . Все только просят загрузки.
Причем на Гоптовке-Нехотеевке очередище -ужас . На Троебортном не сильно большая. На Ягодине еле еле едут и очередь, особенно на въезд в Украину.
alex_dvornichenko написав:Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні. Вопрос на засыпку, это будет касаться водителей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток. хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?
Фуры ходят на закрытую Италию, и с ЕС и с РФ. Война войной, а обед по расписанию ... Жить то надо ...
закрити усі кордони України для громадян інших країн
Вот я и спрашиваю фурщиков громадян других країн буду пускать или нет? Львиная ччасть импорта завозится не нашими фурами с чужими водителями. П.С. У нас 4 фуры с импортом на погрузке с водителями иностранцами.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 13 бер, 2020 17:19, всього редагувалось 3 разів.
alex_dvornichenko написав:Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні. Вопрос на засыпку, это будет касаться водителей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток. хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?
Здравствуйте . С машинами все в порядке . Все только просят загрузки.
Причем на Гоптовке-Нехотеевке очередище -ужас . На Троебортном не сильно большая. На Ягодине еле еле едут и очередь, особенно на въезд в Украину.
Підтверджую, ні з експортом ні з імпортом поки що нічого не сталося. Ніхто нічого не буде прикривати і в майбутньому (у нас точно). Через значне обмеження і ускладнення пересування звичайних громадян буде проблема з контрабасом, який йшов в "ручній поклажі". Може трохи зменшити попит на валюту на готівці. Може вилізти один нюанс, багато країн ЄС розглядає можливість суттєвого обмеження імпорту з Італії. Тут ми можемо виграти, якщо хтось виробляє аналоги чого небудь. Експорт може вирости, якщо ми не перейдемо в категорію "брудних" країн... Оскільки за кілька годин вікенд викладу трохи не зовсім валютної інформації, але й не дуже відірваної від основної теми
Що маємо зараз:
1 вірус, який вбиває старше населення планети (з огляду на демографію). Вірус, який найбільше нашкодив Китаю (це вигідно багатьом супердержавам) і Італії (один з найбільших і найактивніших союзників кремля в ЄС, дуже імовірно що Німеччина може бути наступною, якщо не зрозуміє натяк) 2 демонстрацію того, на скільки погано і вкрай небезпечно зосереджувати виробництво всього в одній країні 3 здуття всіх фінансових, а особливо лжефінансових, пухирів і бульбашок 4 обмеження фінансування в новітні технології (всі вільні і алярмово вивільнені фінанси вкладаються в «безпечні» активи (в США в їх валюту і боргові папери), інвестування всього іншого завмерло) 5 кардинальне здешевлення енергоносіїв та сировин, що потягне за собою здешевлення продукції від полімерних «труселів» (натуральні вже давно ніхто не носить) до «боїнгів» 6 повна зупинка глобалізації, реверс міграції і реекспорт робочої сили (не тільки у нас)
Можливі напрямки розвитку ситуації і імовірні результати події (в порядку від найбільш до найменш імовірного):
1 Зменшення температури світової економіки, частковий перезапуск постіндустріальної економіки на базі класичних енергоносіїв. Ще з 5-7 відносно спокійних років для теперішніх друзів Трампа і США в їх теперішньому вигляді і з теперішнім рівнем держборгу (під шумок збільшать верхню межу і тд) 2 розвал глобального світу, роздроблення країни-бензоколонки на 10-20 «незалежних» країн, усунення з ринку сировини (включаючи енергоносії) їх пропозиції, відновлення «великої Америки» 3 адекватне включення в активні «бойові дії» новітньої економіки (тесл-еплів-гуглів-амазонів) і революційний перехід на новий рівень суспільно-економічного буття
П.С. Правда, такого руху (кризи) чекав після виборів Трампа, тьфу ти, президента в США… А хлинуло раніше (значить були високі шанси не переобратися). Отже, ближче до виборів чи зразу після різко попустить (якщо підемо по першому сценарію)...
orest написав:Підтверджую, ні з експортом ні з імпортом поки що нічого не сталося. Ніхто нічого не буде прикривати і в майбутньому (у нас точно). Через значне обмеження і ускладнення пересування звичайних громадян буде проблема з контрабасом, який йшов в "ручній поклажі". Може трохи зменшити попит на валюту на готівці. Оскільки за кілька годин вікенд викладу трохи не зовсім валютної інформації, але й не дуже відірваної від основної теми viewtopic.php?p=4898317#p4898317
зато насколько увеличится контрабас автомобилями ,особенно днр лнр,можно только догадываться