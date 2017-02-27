Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:19

холява написав: alex_dvornichenko написав: Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні.

Вопрос на засыпку, это будет касаться водителей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток.

хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ? Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні.Вопрос на засыпку, это будет касаться водителей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток.хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?





Здравствуйте .

С машинами все в порядке .

Все только просят загрузки.



Причем на Гоптовке-Нехотеевке очередище -ужас .

На Троебортном не сильно большая.

На Ягодине еле еле едут и очередь, особенно на въезд в Украину. Здравствуйте .С машинами все в порядке .Все только просят загрузки.Причем на Гоптовке-Нехотеевке очередище -ужас .На Троебортном не сильно большая.На Ягодине еле еле едут и очередь, особенно на въезд в Украину.

Що маємо зараз:



1 вірус, який вбиває старше населення планети (з огляду на демографію). Вірус, який найбільше нашкодив Китаю (це вигідно багатьом супердержавам) і Італії (один з найбільших і найактивніших союзників кремля в ЄС, дуже імовірно що Німеччина може бути наступною, якщо не зрозуміє натяк)

2 демонстрацію того, на скільки погано і вкрай небезпечно зосереджувати виробництво всього в одній країні

3 здуття всіх фінансових, а особливо лжефінансових, пухирів і бульбашок

4 обмеження фінансування в новітні технології (всі вільні і алярмово вивільнені фінанси вкладаються в «безпечні» активи (в США в їх валюту і боргові папери), інвестування всього іншого завмерло)

5 кардинальне здешевлення енергоносіїв та сировин, що потягне за собою здешевлення продукції від полімерних «труселів» (натуральні вже давно ніхто не носить) до «боїнгів»

6 повна зупинка глобалізації, реверс міграції і реекспорт робочої сили (не тільки у нас)



Можливі напрямки розвитку ситуації і імовірні результати події (в порядку від найбільш до найменш імовірного):



1 Зменшення температури світової економіки, частковий перезапуск постіндустріальної економіки на базі класичних енергоносіїв. Ще з 5-7 відносно спокійних років для теперішніх друзів Трампа і США в їх теперішньому вигляді і з теперішнім рівнем держборгу (під шумок збільшать верхню межу і тд)

2 розвал глобального світу, роздроблення країни-бензоколонки на 10-20 «незалежних» країн, усунення з ринку сировини (включаючи енергоносії) їх пропозиції, відновлення «великої Америки»

3 адекватне включення в активні «бойові дії» новітньої економіки (тесл-еплів-гуглів-амазонів) і революційний перехід на новий рівень суспільно-економічного буття



П.С. Правда, такого руху (кризи) чекав після виборів Трампа, тьфу ти, президента в США… А хлинуло раніше (значить були високі шанси не переобратися). Отже, ближче до виборів чи зразу після різко попустить (якщо підемо по першому сценарію)...

Підтверджую, ні з експортом ні з імпортом поки що нічого не сталося. Ніхто нічого не буде прикривати і в майбутньому (у нас точно). Через значне обмеження і ускладнення пересування звичайних громадян буде проблема з контрабасом, який йшов в "ручній поклажі". Може трохи зменшити попит на валюту на готівці.Може вилізти один нюанс, багато країн ЄС розглядає можливість суттєвого обмеження імпорту з Італії. Тут ми можемо виграти, якщо хтось виробляє аналоги чого небудь. Експорт може вирости, якщо ми не перейдемо в категорію "брудних" країн...Оскільки за кілька годин вікенд викладу трохи не зовсім валютної інформації, але й не дуже відірваної від основної теми