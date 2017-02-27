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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4327432843294330>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 185
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
47
27.01-27.5
14%
25
27.51-28.0
9%
17
выше 28
30%
55
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:08

Аптеки пересчитывают цену на лету.
С позавчера нужное мне лекарство подорожало на 50 грн
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:10

  Starikan написав:
  Libo написав:Трамп прав - с глобализацией надо кончать.
Поездили, посмотрели. Хватит уже. Лучше, чем в нашей милой Украине нет нигде.
В свое поместье на берегу Псла. Дровишек на пару лет вперед. Своя коривка, поросятка, курочки. Погреб в объеме среднего овощехранилища. И не пускать никого. Особенно мерзопакостных русских. Скоро пойдет молодая окрошечка, потом созреет вишня, выкачают первый мед, выгонят из первых фруктов …
Вся проблема в том, что эта зараза не последняя и далеко не самая страшная.
А мы самодостаточная нация.
8) 8) 8)

И шо, без интернета?
Без вконтактиков и однокласничков?
Куча бло.х.еров и ютубщиков с голоду помрут, они же, кроме словесного поноса, ничего создавать не умеют.


Интернет пусть остается.
И путешествовать по миру только по интернету.
Ты ж раньше путешествовал по миру в Клубе путешественников с Сенкевичем и ничего, не жалеешь? Хоть что-то узнавал о мире.
А мы сейчас путешествуем в реале и кроме кабаков и борделей мало что видим и мало что узнаем о новых странах. Только разные коронавирусы и триперы привозим. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:11

  kluychkooleg написав:Аптеки пересчитывают цену на лету.
С позавчера нужное мне лекарство подорожало на 50 грн

А за год как изменилась цена? Год назад примерно такой курс и был.
CYBOPOB2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:12

  alex_dvornichenko написав:Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні.
Вопрос на засыпку, это будет касаться водителей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток.
хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?



Здравствуйте .
С машинами все в порядке .
Все только просят загрузки.

Причем на Гоптовке-Нехотеевке очередище -ужас .
На Троебортном не сильно большая.
На Ягодине еле еле едут и очередь, особенно на въезд в Украину.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:16

  Starikan написав:
  Renee написав:
  alex_dvornichenko написав:Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні.
Вопрос на засыпку, это будет касаться водителей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток.
хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?
Фуры ходят на закрытую Италию, и с ЕС и с РФ. Война войной, а обед по расписанию ...
Жить то надо ...

закрити усі кордони України для громадян інших країн

Вот я и спрашиваю фурщиков громадян других країн буду пускать или нет? Львиная ччасть импорта завозится не нашими фурами с чужими водителями.
П.С. У нас 4 фуры с импортом на погрузке с водителями иностранцами.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 13 бер, 2020 17:19, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex_dvornichenko написав:фурщиков громадян других країн буду пускать или нет?


будут
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:19

  холява написав:
  alex_dvornichenko написав:Засідання РНБО: щойно вирішили закрити усі кордони України для громадян інших країн. Закриття кордону відбудеться через 48 годин терміном 2 тижні.
Вопрос на засыпку, это будет касаться водителей большегрузов (фур)? Мне тяжело представить что случится не только с курсом, но и страной, если остановится грузопоток.
хм... а что там вообще с госрезервом ? не пора ли делать ревизию ?



Здравствуйте .
С машинами все в порядке .
Все только просят загрузки.

Причем на Гоптовке-Нехотеевке очередище -ужас .
На Троебортном не сильно большая.
На Ягодине еле еле едут и очередь, особенно на въезд в Украину.

Підтверджую, ні з експортом ні з імпортом поки що нічого не сталося. Ніхто нічого не буде прикривати і в майбутньому (у нас точно). Через значне обмеження і ускладнення пересування звичайних громадян буде проблема з контрабасом, який йшов в "ручній поклажі". Може трохи зменшити попит на валюту на готівці.
Може вилізти один нюанс, багато країн ЄС розглядає можливість суттєвого обмеження імпорту з Італії. Тут ми можемо виграти, якщо хтось виробляє аналоги чого небудь. Експорт може вирости, якщо ми не перейдемо в категорію "брудних" країн...
Оскільки за кілька годин вікенд викладу трохи не зовсім валютної інформації, але й не дуже відірваної від основної теми

Що маємо зараз:

1 вірус, який вбиває старше населення планети (з огляду на демографію). Вірус, який найбільше нашкодив Китаю (це вигідно багатьом супердержавам) і Італії (один з найбільших і найактивніших союзників кремля в ЄС, дуже імовірно що Німеччина може бути наступною, якщо не зрозуміє натяк)
2 демонстрацію того, на скільки погано і вкрай небезпечно зосереджувати виробництво всього в одній країні
3 здуття всіх фінансових, а особливо лжефінансових, пухирів і бульбашок
4 обмеження фінансування в новітні технології (всі вільні і алярмово вивільнені фінанси вкладаються в «безпечні» активи (в США в їх валюту і боргові папери), інвестування всього іншого завмерло)
5 кардинальне здешевлення енергоносіїв та сировин, що потягне за собою здешевлення продукції від полімерних «труселів» (натуральні вже давно ніхто не носить) до «боїнгів»
6 повна зупинка глобалізації, реверс міграції і реекспорт робочої сили (не тільки у нас)

Можливі напрямки розвитку ситуації і імовірні результати події (в порядку від найбільш до найменш імовірного):

1 Зменшення температури світової економіки, частковий перезапуск постіндустріальної економіки на базі класичних енергоносіїв. Ще з 5-7 відносно спокійних років для теперішніх друзів Трампа і США в їх теперішньому вигляді і з теперішнім рівнем держборгу (під шумок збільшать верхню межу і тд)
2 розвал глобального світу, роздроблення країни-бензоколонки на 10-20 «незалежних» країн, усунення з ринку сировини (включаючи енергоносії) їх пропозиції, відновлення «великої Америки»
3 адекватне включення в активні «бойові дії» новітньої економіки (тесл-еплів-гуглів-амазонів) і революційний перехід на новий рівень суспільно-економічного буття

П.С. Правда, такого руху (кризи) чекав після виборів Трампа, тьфу ти, президента в США… А хлинуло раніше (значить були високі шанси не переобратися). Отже, ближче до виборів чи зразу після різко попустить (якщо підемо по першому сценарію)...

viewtopic.php?p=4898317#p4898317
Востаннє редагувалось orest в П'ят 13 бер, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:20

Alex6 Официальное разъяснение где то было ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:32

  orest написав:Підтверджую, ні з експортом ні з імпортом поки що нічого не сталося. Ніхто нічого не буде прикривати і в майбутньому (у нас точно). Через значне обмеження і ускладнення пересування звичайних громадян буде проблема з контрабасом, який йшов в "ручній поклажі". Може трохи зменшити попит на валюту на готівці. Оскільки за кілька годин вікенд викладу трохи не зовсім валютної інформації, але й не дуже відірваної від основної теми viewtopic.php?p=4898317#p4898317

зато насколько увеличится контрабас автомобилями ,особенно днр лнр,можно только догадываться

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:38

  alex_dvornichenko написав:Alex6 Официальное разъяснение где то было ?


https://www.ukr.net/#homeDetails/main/77321277/
Carbon_m
 
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