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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43284329433043314332>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 187
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
47
27.01-27.5
13%
25
27.51-28.0
10%
18
выше 28
30%
56
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:39

Курси на зараз - хто в ліс, а хто по дррова


Вітаюсь совсіма.

13.03.2020 17:00
Зображення
Місто Марії бикує, в Харкові російські медведі панують.

12.03.2020 17:00
Зображення

Курс НБУ:

МіжБанк:
Євро (₴ --> €) 28,9901(29,0540 −0,0639(+ 0,0041)),
Долар США (₴ --> $) 26,089(25,8580 + 0,231(+ 0,2340)).
А хто по дрова... По доляру знову виросли і на тіж самі 23 копійки.
По євро, мабуть в ліс, впали на 6 копійок.

Крос курс євро/доляр - 1,11135(1,11315−0,0018(−0,0137)) знову припав,

Золото - 1558,97(1576,70−17,73(−70,4)) доляра за унцію, припало на цей час і вже четвертийй день поспіль.

Амерофонда позеленіла, після великого шухеру напередодні.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 13 бер, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:43

Результаты интервенций за неделю

За неделю 10-13.03.2020 НБУ продал 981.6 млн, из них:
- выбором лучшей цены - 39;
- на аукционах - 139.6;
- по единому курсу - 803.
С начала года чистая продажа составила 351 млн.

Исходя из данных анализа ликвидности, по дням получается:
Вторник - 250
Среда - 305
Четверг - 230
Пятница - 196
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:45

вчера писал про карантин денег - нате вам с кисточкой :
https://censor.net.ua/news/3181372/nats ... ronavirusa
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:50

  edvardd написав:вчера писал про карантин денег - нате вам с кисточкой :
https://censor.net.ua/news/3181372/nats ... ronavirusa

Правила для умственно отсталых. Адекватные люди без всякого коронавируса так себя ведут. Мало другой заразы?
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:51

безфітільне закриття МБ - не на користь грн
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:52

  komp написав:
  edvardd написав:вчера писал про карантин денег - нате вам с кисточкой :
https://censor.net.ua/news/3181372/nats ... ronavirusa

Правила для умственно отсталых. Адекватные люди без всякого коронавируса так себя ведут. Мало другой заразы?

карточки тоже дезинфицируете?
а баксоевры? и шо вы тут делаете?
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:02

Шан. s0v7a

Немає по Харкову таких курсів. Ведмеді не заповзали. Маємо на зараз:
26.45 26.75
26.40 26.75
26,40 26,85
26.50 26.80
26.45 26.75
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:03

кому интересно

состояние моего бумажника:
https://picua.org/image/kT7WrZ
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:08

  Patrick написав:Шан. s0v7a

Немає по Харкову таких курсів. Ведмеді не заповзали. Маємо на зараз:
26.45 26.75
26.40 26.75
26,40 26,85
26.50 26.80
26.45 26.75

Уже 26.55 есть.
Пардон не досмотрел что вы про продажу.
Востаннє редагувалось komp в П'ят 13 бер, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:22

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС — Президент США Дональд Трамп планирует в
пятницу объявить режим чрезвычайной ситуации на территории США из-за
коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Сам Трамп сообщил, что выступит в пятницу на пресс-конференции, посвященной
коронавирусу. Выступление запланировано на 15:00 по вашингтонскому времени
(22:00 мск).

Xenon
 
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