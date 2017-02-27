13.03.2020 17:00 Місто Марії бикує, в Харкові російські медведі панують.
12.03.2020 17:00
Курс НБУ:
МіжБанк: Євро (₴ --> €) 28,9901(29,0540 −0,0639(+ 0,0041)), Долар США (₴ --> $) 26,089(25,8580 + 0,231(+ 0,2340)). А хто по дрова... По доляру знову виросли і на тіж самі 23 копійки. По євро, мабуть в ліс, впали на 6 копійок.
Крос курс євро/доляр - 1,11135(1,11315−0,0018(−0,0137)) знову припав,
Золото - 1558,97(1576,70−17,73(−70,4)) доляра за унцію, припало на цей час і вже четвертийй день поспіль.
Амерофонда позеленіла, після великого шухеру напередодні.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 13 бер, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС — Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить режим чрезвычайной ситуации на территории США из-за коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Сам Трамп сообщил, что выступит в пятницу на пресс-конференции, посвященной коронавирусу. Выступление запланировано на 15:00 по вашингтонскому времени (22:00 мск).