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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4329433043314332>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 187
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
47
27.01-27.5
13%
25
27.51-28.0
10%
18
выше 28
30%
56
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:27

  edvardd написав:состояние моего бумажника:
https://picua.org/image/kT7WrZ

лучше чем https://picua.org/image/kTaSXJ
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:29

  edvardd написав:состояние моего бумажника:
https://picua.org/image/kT7WrZ


500ки, 1000-ки? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:33

  Xenon написав:
Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС — Президент США Дональд Трамп планирует в
пятницу объявить режим чрезвычайной ситуации на территории США из-за
коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Сам Трамп сообщил, что выступит в пятницу на пресс-конференции, посвященной
коронавирусу. Выступление запланировано на 15:00 по вашингтонскому времени
(22:00 мск).



Сейчас пока в Белом доме прорабатывается юридическая сторона вопроса, насколько это возможно и целесообразно. А главная интрига - в объеме финансов, которые выделят и на какие меры конкретно. 8)
Сообщают, что Трамп сегодня сильно сердитый, рвет и мечет. :evil:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:36

  komp написав:
  edvardd написав:вчера писал про карантин денег - нате вам с кисточкой :
https://censor.net.ua/news/3181372/nats ... ronavirusa
Правила для умственно отсталых. Адекватные люди без всякого коронавируса так себя ведут. Мало другой заразы?

Но вы же сами знаете, какой процент у нас умственно отсталых, он зафиксирован в документах :wink:
Большинство подобных правил для них и пишутся.

Тем более, что многие на форуме хвастались, что банкам не доверяют и верят только в кеш.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 13 бер, 2020 18:37, всього редагувалось 2 разів.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:36

Закритий кордон не вплине на вантажні перевезення – Мінінфраструктури
Обмеження на в’їзд до країни, які встановила Рада національної безпеки та оборони, не будуть поширюватися на міжнародні вантажні перевезення.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:37

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що валовий внутрішній України у лютому може впасти більш ніж на 0,5%.
На питання, чи є попередній аналіз щодо ВВП по лютому, Качка відповів:
"Поки можу сказати, що там є багато як позитивних, так і негативних факторів. Тому я не виключаю, що показник ВВП може бути негативним, навіть ще гіршим, аніж спад на 0,5%".
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:37

  Libo написав:
  Xenon написав:
Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС — Президент США Дональд Трамп планирует в
пятницу объявить режим чрезвычайной ситуации на территории США из-за
коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Сам Трамп сообщил, что выступит в пятницу на пресс-конференции, посвященной
коронавирусу. Выступление запланировано на 15:00 по вашингтонскому времени
(22:00 мск).



Сейчас пока в Белом доме прорабатывается юридическая сторона вопроса, насколько это возможно и целесообразно. А главная интрига - в объеме финансов, которые выделят и на какие меры конкретно. 8)
Сообщают, что Трамп сегодня сильно сердитый, рвет и мечет. :evil:

его бразилец обочхал... короной...
https://odia.ig.com.br/colunas/coluna-e ... tml#foto=1
Один из высших представителей власти Австралии, только что проведший встречу с Иванкой Трамп и Уильямом Барром, болен коронавирусом.
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 13 бер, 2020 18:55, всього редагувалось 2 разів.
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Золотишко с серебром посыпались, особенно тяжело любителям серебряных ложек!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:54

  komp написав:Золотишко с серебром посыпались, особенно тяжело любителям серебряных ложек!



Да все посыпалось, Вон фунт как свалился . Доллар сам по себе дорожает уже 4 дня.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:56

  komp написав:Золотишко с серебром посыпались, особенно тяжело любителям серебряных ложек!


Отнюдь.
Наоборот рады. Будем докупаться.
Вы ж сами говорите, что шторм - идеальное время для обогащения.
Мы сейчас работаем в этом направлении на полную.
Когда еще будет такая возможность? :?
Libo
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